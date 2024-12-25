25 декабря 2024

Глава Сургута Слепов пообещал сдать «золотое» крыльцо мэрии до Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Сургута пообещал, что крыльцо мэрии достроят до Нового года
Глава Сургута пообещал, что крыльцо мэрии достроят до Нового года Фото:

Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов пообещал сдать «золотое» крыльцо мэрии до Нового года. Породивший мемы долгострой за 25 миллионов рублей, который должны были закончить к 1 сентября, обсудили на пресс-конференции градоначальник и корреспондент URA.RU.

«Уже идет обшивка фасада, уже идет укладка покрытия, буквы „администрация“ появились. Я надеюсь, что до конца рабочей недели они успеют сдать нам крыльцо, и мы уберем строительный забор. И мы наконец перестанем заходить в администрацию через задний ход», — поделился мэр.

Слепов с грустью напомнил, что «и сам уже пришел к разрушенному крыльцу» (проект реконструкции стартовал при его предшественнике Филатове). Подрядчику, по словам градоначальника, пришлось фактически отстроить входную группу заново. Слепов заявил, что лично подгоняет строителей, и есть шансы на завершение работ до наступления 2025 года.

Ранее URA.RU писало о том, что ремонт дорогостоящего крыльца мэрии неприлично затянулся. Сургутяне пожаловались в ФАС и прокуратуру.

Легендарное крыльцо вдохновило жителей ХМАО на создание мемов
Легендарное крыльцо вдохновило жителей ХМАО на создание мемов
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Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов пообещал сдать «золотое» крыльцо мэрии до Нового года. Породивший мемы долгострой за 25 миллионов рублей, который должны были закончить к 1 сентября, обсудили на пресс-конференции градоначальник и корреспондент URA.RU. «Уже идет обшивка фасада, уже идет укладка покрытия, буквы „администрация“ появились. Я надеюсь, что до конца рабочей недели они успеют сдать нам крыльцо, и мы уберем строительный забор. И мы наконец перестанем заходить в администрацию через задний ход», — поделился мэр. Слепов с грустью напомнил, что «и сам уже пришел к разрушенному крыльцу» (проект реконструкции стартовал при его предшественнике Филатове). Подрядчику, по словам градоначальника, пришлось фактически отстроить входную группу заново. Слепов заявил, что лично подгоняет строителей, и есть шансы на завершение работ до наступления 2025 года. Ранее URA.RU писало о том, что ремонт дорогостоящего крыльца мэрии неприлично затянулся. Сургутяне пожаловались в ФАС и прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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