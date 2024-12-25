Глава Сургута Слепов пообещал сдать «золотое» крыльцо мэрии до Нового года

Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов пообещал сдать «золотое» крыльцо мэрии до Нового года. Породивший мемы долгострой за 25 миллионов рублей, который должны были закончить к 1 сентября, обсудили на пресс-конференции градоначальник и корреспондент URA.RU.
«Уже идет обшивка фасада, уже идет укладка покрытия, буквы „администрация“ появились. Я надеюсь, что до конца рабочей недели они успеют сдать нам крыльцо, и мы уберем строительный забор. И мы наконец перестанем заходить в администрацию через задний ход», — поделился мэр.
Слепов с грустью напомнил, что «и сам уже пришел к разрушенному крыльцу» (проект реконструкции стартовал при его предшественнике Филатове). Подрядчику, по словам градоначальника, пришлось фактически отстроить входную группу заново. Слепов заявил, что лично подгоняет строителей, и есть шансы на завершение работ до наступления 2025 года.
Ранее URA.RU писало о том, что ремонт дорогостоящего крыльца мэрии неприлично затянулся. Сургутяне пожаловались в ФАС и прокуратуру.
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