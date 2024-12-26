Айтишник из ХМАО выиграл квартиру в Москве, купив жене телефон и наушники

IT-специалист из Нижневартовска (ХМАО) Александр Калиниченко выиграл квартиру в Москве после того, как купил телефон и наушники супруге. Об этом сообщает пресс-служба компании «М. Видео-Эльдорадо».
«Группа М.Видео-Эльдорадо подвела итоги восьмой недели розыгрыша квартир в Москве. На этот раз удача улыбнулась Александру Калиниченко, семьянину из Нижневартовска. Он приобрел новый телефон и наушники в подарок супруге в магазине М.Видео и выиграл жилплощадь в столице», — сообщается на сайте компании.
Александр рассказал, что для него это стало полной неожиданностью, он и не думал, что покупка подарков супруге обеспечит им жилплощадь в Москве. Теперь семья задумалась о переезде в столицу.
«Спасибо М.Видео-Эльдорадо за такие невероятные сюрпризы! Верю, что мечты сбываются», — сказал вартовчанин.
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