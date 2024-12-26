Айтишник из ХМАО выиграл квартиру в Москве, купив жене телефон и наушники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
IT-специалист из Нижневартовска выиграл квартиру в Москве
IT-специалист из Нижневартовска выиграл квартиру в Москве Фото:

IT-специалист из Нижневартовска (ХМАО) Александр Калиниченко выиграл квартиру в Москве после того, как купил телефон и наушники супруге. Об этом сообщает пресс-служба компании «М. Видео-Эльдорадо».

«Группа М.Видео-Эльдорадо подвела итоги восьмой недели розыгрыша квартир в Москве. На этот раз удача улыбнулась Александру Калиниченко, семьянину из Нижневартовска. Он приобрел новый телефон и наушники в подарок супруге в магазине М.Видео и выиграл жилплощадь в столице», — сообщается на сайте компании.

Александр рассказал, что для него это стало полной неожиданностью, он и не думал, что покупка подарков супруге обеспечит им жилплощадь в Москве. Теперь семья задумалась о переезде в столицу.

«Спасибо М.Видео-Эльдорадо за такие невероятные сюрпризы! Верю, что мечты сбываются», — сказал вартовчанин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
IT-специалист из Нижневартовска (ХМАО) Александр Калиниченко выиграл квартиру в Москве после того, как купил телефон и наушники супруге. Об этом сообщает пресс-служба компании «М. Видео-Эльдорадо». «Группа М.Видео-Эльдорадо подвела итоги восьмой недели розыгрыша квартир в Москве. На этот раз удача улыбнулась Александру Калиниченко, семьянину из Нижневартовска. Он приобрел новый телефон и наушники в подарок супруге в магазине М.Видео и выиграл жилплощадь в столице», — сообщается на сайте компании. Александр рассказал, что для него это стало полной неожиданностью, он и не думал, что покупка подарков супруге обеспечит им жилплощадь в Москве. Теперь семья задумалась о переезде в столицу. «Спасибо М.Видео-Эльдорадо за такие невероятные сюрпризы! Верю, что мечты сбываются», — сказал вартовчанин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...