В ХМАО прибыли десятки новых машин медслужбы

В ХМАО прибыли 30 новых автомобилей для медучреждений с подразделениями на отдаленных и труднодоступных территориях. Об этом сообщил глава ХМАО Руслан Кухарук.
«В этом году приобретено 30 автомобилей для девяти медицинских организаций с подразделениями в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Сегодня вместе с главврачами, которые приехали принимать машины, обсудили вопросы оказания медицинской помощи на местах», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Новые автомобили доставят в медучреждения до конца 2024 года. Их задействуют для выездной работы мобильных бригад, оказания помощи на дому и для доставки пациентов к месту оказания помощи.
Ранее URA.RU сообщало, что скорая помощь в ХМАО получила новые автомобили. 16 машин пополнили автопарки медтранспорта в разных городах Югры.
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