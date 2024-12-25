25 декабря 2024

В ХМАО прибыли десятки новых машин медслужбы

© Служба новостей «URA.RU»
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30 новых машин медслужбы будут работать в отдаленных территориях в ХМАО
30 новых машин медслужбы будут работать в отдаленных территориях в ХМАО Фото:

В ХМАО прибыли 30 новых автомобилей для медучреждений с подразделениями на отдаленных и труднодоступных территориях. Об этом сообщил глава ХМАО Руслан Кухарук.

«В этом году приобретено 30 автомобилей для девяти медицинских организаций с подразделениями в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Сегодня вместе с главврачами, которые приехали принимать машины, обсудили вопросы оказания медицинской помощи на местах», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. 

Новые автомобили доставят в медучреждения до конца 2024 года. Их задействуют для выездной работы мобильных бригад, оказания помощи на дому и для доставки пациентов к месту оказания помощи. 

Ранее URA.RU сообщало, что скорая помощь в ХМАО получила новые автомобили. 16 машин пополнили автопарки медтранспорта в разных городах Югры.

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В ХМАО прибыли 30 новых автомобилей для медучреждений с подразделениями на отдаленных и труднодоступных территориях. Об этом сообщил глава ХМАО Руслан Кухарук. «В этом году приобретено 30 автомобилей для девяти медицинских организаций с подразделениями в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Сегодня вместе с главврачами, которые приехали принимать машины, обсудили вопросы оказания медицинской помощи на местах», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.  Новые автомобили доставят в медучреждения до конца 2024 года. Их задействуют для выездной работы мобильных бригад, оказания помощи на дому и для доставки пациентов к месту оказания помощи.  Ранее URA.RU сообщало, что скорая помощь в ХМАО получила новые автомобили. 16 машин пополнили автопарки медтранспорта в разных городах Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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