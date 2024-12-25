«Транспортной реформы в Сургуте нет»: мэр Слепов раскрыл планы по обновлению автобусов

Глава Сургута Максим Слепов заявил, что намерен обновлять общественный транспорт и закупить новые автобусы. В ходе пресс-конференции он сообщил, что транспортной реформы, которая вызвала огромную волну негатива из-за отмены привычных маршрутов, в городе не было, передает журналист URA.RU.
«Первое. Никакой транспортной реформы нет. Изменили маршруты. Город вырос, добавились маршруты, люди переселились из одних территорий к другим. Безусловно, это потребует изменения маршрутов, чтобы у нас не получилось, что у нас в одной части пустые автобусы ездили, в другой полные», — отметил Слепов.
В Сургуте увеличат количество общественного транспорта на тех маршрутах, которые испытывают в этом необходимость. Отменять изменения маршрутов, которые произошли еще при экс-мэре Андрее Филатове, в администрации не намерены. «Станет стать еще хуже. Маятник в обратном движении — поверьте, это самая кошмарная история. Районы изменились, инфраструктура города изменилась. Нет рецепта, при котором все станет хорошо», — добавил Слепов, уточнив, что новые автобусы будут приобретаться на газомоторном топливе.
Градоначальник уточнил, что сейчас в городе работает два подрядчика. Слепов отметил, что сейчас все регионы ринулись обновлять автобусные парки, и новые машины сейчас в дефиците. «Мы пойдем по своему пути. Деньги есть», — заметил градоначальник. Он подтвердил необходимость обновления подвижного состава, и отметил, что в бюджете на следующий год при поддержке округа выделено 437 миллионов рублей.
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