25 декабря 2024

Кардиологи предупредили жителей ХМАО об опасности во время новогодних каникул

Урванцева: некоторые новогодние блюда могут вызвать синдром праздничного сердца
© Служба новостей «URA.RU»
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Переедание и употребление алкоголя могут вызвать проблемы с сердцем
Переедание и употребление алкоголя могут вызвать проблемы с сердцем Фото:

В преддверии Нового года врачи предупредили жителей региона, что некоторые блюда и чрезмерное употребление алкоголя могут вызвать синдром «праздничного сердца». Об этом рассказали врачи в соцсетях

«Этот синдром, представляющий собой острое нарушение сердечного ритма, может возникнуть в результате злоупотребления алкоголем. Его развитию также способствуют влияние больших доз кофеина, чрезмерное потребление жирной и соленой пищи, а порой и стрессовые ситуации, в которых мы оказываемся в этот волшебный период», — сообщила главный кардиолог Югры Ирина Урванцева в telegram-канале «Здравоохранение Югры».

Симптомами синдрома являются отдышка, слабость, головокружение, боль и давление в области груди, а также учащенное сердцебиение. Чтобы этого избежать, следует не переедать, сохранять физическую активность и, по возможности, отказаться от алкоголя. «При любых подозрениях на проблемы в работе сердца обратитесь к кардиологу», — добавили врачи.

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В преддверии Нового года врачи предупредили жителей региона, что некоторые блюда и чрезмерное употребление алкоголя могут вызвать синдром «праздничного сердца». Об этом рассказали врачи в соцсетях «Этот синдром, представляющий собой острое нарушение сердечного ритма, может возникнуть в результате злоупотребления алкоголем. Его развитию также способствуют влияние больших доз кофеина, чрезмерное потребление жирной и соленой пищи, а порой и стрессовые ситуации, в которых мы оказываемся в этот волшебный период», — сообщила главный кардиолог Югры Ирина Урванцева в telegram-канале «Здравоохранение Югры». Симптомами синдрома являются отдышка, слабость, головокружение, боль и давление в области груди, а также учащенное сердцебиение. Чтобы этого избежать, следует не переедать, сохранять физическую активность и, по возможности, отказаться от алкоголя. «При любых подозрениях на проблемы в работе сердца обратитесь к кардиологу», — добавили врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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