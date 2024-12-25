Кардиологи предупредили жителей ХМАО об опасности во время новогодних каникул

В преддверии Нового года врачи предупредили жителей региона, что некоторые блюда и чрезмерное употребление алкоголя могут вызвать синдром «праздничного сердца». Об этом рассказали врачи в соцсетях
«Этот синдром, представляющий собой острое нарушение сердечного ритма, может возникнуть в результате злоупотребления алкоголем. Его развитию также способствуют влияние больших доз кофеина, чрезмерное потребление жирной и соленой пищи, а порой и стрессовые ситуации, в которых мы оказываемся в этот волшебный период», — сообщила главный кардиолог Югры Ирина Урванцева в telegram-канале «Здравоохранение Югры».
Симптомами синдрома являются отдышка, слабость, головокружение, боль и давление в области груди, а также учащенное сердцебиение. Чтобы этого избежать, следует не переедать, сохранять физическую активность и, по возможности, отказаться от алкоголя. «При любых подозрениях на проблемы в работе сердца обратитесь к кардиологу», — добавили врачи.
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