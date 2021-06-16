Прокурор помог заключенному отсудить деньги у пермской колонии

Пермская колония заплатит заключенному за моральные страдания 5000 рублей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Исправительная колония № 10 (Чусовой, Пермский край) компенсирует заключенному Станиславу Суслонову моральный ущерб. По данным ГАС «Правосудие», Суслонову с помощью прокуратуры удалось доказать незаконность своего содержания в строгих условиях.

«Суслонов С. А. переживал в связи с тем, что был неправомерно лишен возможности покинуть запираемое помещение, в котором вынужден был находиться вместе с другими осужденными, нарушавшими установленный порядок отбывания наказания, в то время как он до водворения в строгие условия имел поощрения», — сказано в материалах гражданского дела.

Представитель ИК-10 в суде с иском заключенного не согласился, хотя не оспаривал незаконность действий администрации колонии. «Указал, что доказательств несения страданий в результате содержания в строгих условиях Суслоновым не представлено», — пояснил представитель колонии.

Чусовской городской суд решил, что из-за незаконных действий администрации ИК-10 заключенный лишился возможности перемещаться по территории колонии, заниматься спортом и участвовать в культурных мероприятиях. Моральные страдания Суслонова суд оценил в 5000 рублей. Решение суда на данный момент не обжаловано ни одной из сторон.

URA.RU рассказывало, что другому заключенному, который боялся заразиться коронавирусом, удалось отсудить у колонии 1000 рублей. Также заключенный из ЯНАО отсудил у «Почты России» в Перми компенсацию за слишком долгое ожидание письма из Кунгура.