28 мая 2021
27 мая 2021

Страдания пермского заключенного оценили в 1000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, клетка
Пермский заключенный боялся заразиться коронавирусом и поэтому подал в суд на ФСИН Фото:

Заключенный исправительной колонии №37 ГУФСИН России по Пермскому краю Дмитрий Федорушкин отсудил у государства одну тысячу рублей. По данным ГАС «Правосудие», такую компенсацию осужденному присудили за три недели содержания в камере рядом с зараженными коронавирусом.

«Признать размещение Федорушкина Дмитрия Дмитриевича в едином помещении камерного типа в период с 02.10.2020 по 22.10.2020 года допущенным с нарушением требований законодательства», — сказано в опубликованном документе. При этом суд посчитал, что допущенные нарушения существенным образом не изменили права, предоставленные осужденному. Исходя из этого и был определен размер компенсации.

Сам же Федорушкин настаивал на том, что условия его содержания являются бесчеловечными. Это проявлялось в том, что блок камер, где он содержался, был изолирован от остальных помещений при помощи полиэтиленовой пленки и использовался для размещения больных COVID-19.

Администрация колонии с иском не согласилась. «Оснований для оборудования бактерицидными лампами камер, в которых не содержались заболевшие осужденные, не имелось, средства индивидуальной защиты для указных лиц не предоставлялись», — обозначил позицию ФСИН представитель краевого управления.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...