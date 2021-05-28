Страдания пермского заключенного оценили в 1000 рублей

Пермский заключенный боялся заразиться коронавирусом и поэтому подал в суд на ФСИН Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заключенный исправительной колонии №37 ГУФСИН России по Пермскому краю Дмитрий Федорушкин отсудил у государства одну тысячу рублей. По данным ГАС «Правосудие», такую компенсацию осужденному присудили за три недели содержания в камере рядом с зараженными коронавирусом.

«Признать размещение Федорушкина Дмитрия Дмитриевича в едином помещении камерного типа в период с 02.10.2020 по 22.10.2020 года допущенным с нарушением требований законодательства», — сказано в опубликованном документе. При этом суд посчитал, что допущенные нарушения существенным образом не изменили права, предоставленные осужденному. Исходя из этого и был определен размер компенсации.

Сам же Федорушкин настаивал на том, что условия его содержания являются бесчеловечными. Это проявлялось в том, что блок камер, где он содержался, был изолирован от остальных помещений при помощи полиэтиленовой пленки и использовался для размещения больных COVID-19.

Администрация колонии с иском не согласилась. «Оснований для оборудования бактерицидными лампами камер, в которых не содержались заболевшие осужденные, не имелось, средства индивидуальной защиты для указных лиц не предоставлялись», — обозначил позицию ФСИН представитель краевого управления.