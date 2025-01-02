Почему умершего экс-депутат Алксниса называли «черным полковником»: биография, отношение к СВО

Экс-депутат Госдумы РФ и полковник Советской армии Виктор Алкснис скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщила его дочь Ирина. Еще в октябре 2019 года у мужчины обнаружили рак и провели несколько операций, а 30 декабря 2024 года у полковника случился геморрагический инсульт и он впал в кому. Почему Виктора Алксниса называли «черным полковником», о его биографии и отношении к СВО — в материале URA.RU.
Биография Алксниса
Виктор Алкснис — известный советский и российский политический деятель, занимавший пост народного депутата СССР в период с 1989 по 1991 годы и депутата Верховного Совета Латвийской ССР с 1990 по 1991 год. Также он был депутатом Госдумы третьего и четвертого созывов в период с 1999 по 2007 годы и руководил городским поселением Тучково Рузского района Московской области с 2013 по 2015 год.
Виктор Алкснис родился 21 июня 1950 года в Таштаголе Кемеровской области, в латышско-русской семье. Его дед Яков Алкснис занимал должность заместителя наркома обороны СССР по авиации и возглавлял ВВС Красной армии. В 1938 году его расстреляли.
Бабушку Виктора объявили женой «врага народа». Она провела в лагерях и тюрьмах 14 лет. Отца Виктора отправили в детский дом. После того, как Якова Алксниса реабилитировали, семья переехала в Ригу.
Виктор Алкснис до 1973 года обучался в Рижском высшем военном авиационном училище по специальности военного инженера-радиоэлектронщика. Учебное заведение носит имя его деда.
Военная карьера
Виктор Имантович, получив квалификацию, был направлен на службу в ВВС. Так, в Воронеже он был назначен на позицию инженера в составе отдельной исследовательской вертолетной эскадрильи. В 1977 году Алкснис был переведен в Ригу. Спустя несколько лет Виктор Алкснис был назначен на пост инженера в штабе ВВС Прибалтийского военного округа.
До 1992 года Виктор Алкснис продолжал свою службу в военном округе, занимая позиции инженера, старшего инженера и старшего инженер-инспектора штаба. За его выдающиеся достижения в освоении новых авиационных технологий и повышении боевой готовности войск в 1981 году он был удостоен медали «За боевые заслуги».
Карьера в политике
Виктор Алкснис начал свою политическую карьеру в период гласности и перестройки, став народным депутатом СССР от Югльского национально-территориального округа в Риге. В 1990 году он был избран депутатом Верховного Совета Латвийской ССР. В то время Алкснис стал инициатором создания депутатской группы «Союз» и активно участвовал в ее работе на Съезде народных депутатов СССР.
Алкснис известен как противник распада Советского Союза. В связи с этим в ноябре 1990 года он требовал от тогдашнего президента Михаила Горбачева за месяц навести порядок в стране, а также критиковал действия главы МИД РФ Эдуарда Шеварднадзе и министра внутренних дел Вадима Бакатина. Осенью того же года Алкснис предложил отправить их в отставку.
Кроме того, полковник занимался разработкой законодательства, касающегося возможного выхода союзных республик из состава СССР, предостерегая о последствиях таких действий. Алкснис выступал против готовящихся изменений в Ново-Огаревском проекте Союзного договора. Он считал проект антиконституционным. Также полковник был одним из авторов «доктрины Анатолия Лукьянова», который являлся председателем Верховного Совета СССР. Она предлагала активную поддержку союзным центром населения республик, которые не хотели выходить из состава Советского Союза.
Во время работы в Государственном комитете по чрезвычайному положению (ГКЧП) Алкснис пытался организовать сопротивление развалу Советского Союза. Однако многие не поддержали активные действия ГКЧП, что, по его мнению, привело к ускорению распада страны. Стоит отметить, что в октябре 1991 года власти Латвии лишили полковника мандата, аргументируя это тем, что нельзя совмещать политику и службу в Советской армии.
После ГКЧП Виктор Алкснис продолжил работу в политике, в том числе он участвовал в движении «Отчизна». Он уволился из армии в 1992 году, а через год стал кандидатом в народные депутаты России, но не был избран. Также полковник активно участвовал в защите Белого дома в октябре 1993 года при Ельцинском перевороте против советской модели власти. Однако его жестоко избили сотрудники ОМОНа на одном из митингов против указа президента РФ Бориса Ельцина о роспуске парламента.
В 2000 году Алкснис был избран в Госдуму РФ и состоял во фракции «Регионы России», где работал до 2003 года, после его переизбрали. В то время он внес значительный вклад в законодательство о гражданстве РФ. Так, в 2002 году была принята его поправка в закон «О гражданстве», согласно которой экс-граждане СССР могли в упрощенном порядке получить российское гражданство. Кроме того, Виктор Алкснис расследовал дело о махинациях с участками земли на территории Одинцовского избирательного округа.
Помимо прочего, полковник совместно с экс-директором Сепычевской средней школы и предпринимателем Александром Поносовым создали общественную организацию «ЦеСТ» («Центр свободных технологий»). Она поддерживала инициативы по снижению зависимости от продуктов технологической корпорации Microsoft и внедрению свободного программного обеспечения (ПО ).
В 2010 году Алкснис победил на выборах главы поселка Тучково, набрав 41,3% голосов. Однако результаты были аннулированы из-за выявленных нарушений. В 2013 году он был избран председателем Совета депутатов Тучково. В последующие годы Виктор Имантович выдвинулся в Госдуму в 2016 году и принимал участие в избирательной кампании Павла Грудинина от КПРФ на выборах президента России в 2018 году.
Личная жизнь
Виктор Алкснис состоял в браке и воспитал двоих детей. Его дочь Ирина, которая на данный момент работает обозревателем в РИА «Новости» и занимается политической аналитикой, закончила обучение в Эколого-политологическом институте. А сын Яков закончил военное училище.
Среди увлечений Виктора Алксниса — чтение книг, ремонт телевизоров и книжное переплетное дело. Отмечается, что, хотя русский язык является родным для полковника, латышский он освоил уже будучи взрослым.
Отношение к СВО
Виктор Имантович несколько десятков лет активно выступал за воссоединение Крыма с Россией. В 2005 году на мероприятии в Симферополе, приуроченном к 222-й годовщине издания Манифеста Екатерины II о присоединении Тамани и Крымского полуострова к Российской империи, он заявил:
«Ранее Украина входила в единое государство — Советский Союз, вопрос о статусе Крыма не стоял, однако с учетом того, что Украина дрейфует во враждебный для России лагерь, Россия будет вынуждена думать, как быть со статусом Крыма для возвращения Крыма в состав России. <…> Россия не может допустить, чтобы в Севастопольской бухте стояли корабли НАТО с ракетами, нацеленными на российские города».
После этих высказываний Виктор Алкснис был объявлен персоной нон-грата на Украине. Кроме того, Алкснис также не желателен в Латвии, где похоронен его отец. Также в 2022 году он поддержал начало боевых действий на Украине.
Почему Алксниса называли «черным полковником»
Виктор Алкснис стал известен среди журналистов как «черный полковник». Это связано с тем, что он оказывал поддержку сторонникам ГКЧП в Советском Союзе в 1991 году. Кроме того, он был свидетелем трагических событий, произошедших 4 октября 1993 года в Москве, когда из танков был расстрелян Белый дом. Это стало кульминацией Ельцинского переворота.
Виктор Алкснис, говоря о событиях октября 1993 года, отмечал, что у защитников Белого дома была возможность победить, однако они не проявили для этого достаточной решимости. Он добавил, что в начале конфликта силовые структуры поддерживали Верховный Совет. На собрании офицеров в Генеральном штабе было принято обращение к тогдашнему вице-президенту РФ Александру Руцкому с предложением прибыть в здание Генштаба на Арбате. В обращении к нему также была выражена поддержка как к исполняющему обязанности президента.
Однако Александр Руцкой не поехал на указанное место и выбрал путь переговоров, избегая вооруженного столкновения. По мнению Алксниса, и другие лидеры сопротивления действовали недостаточно решительно, оставаясь в Белом доме. В то же время Борис Ельцин проявил значительную решимость. Он сам отправился в Генштаб в ночь на 3 октября, созвал коллегию Минобороны и призвал к штурму Белого дома, несмотря на ранее заявленную нейтральную позицию армии в конфликте.
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