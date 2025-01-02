Володин: ГД рассмотрит закон о чистоте русского языка в приоритетном порядке

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Володин поручил рассмотреть закон об исключении англицизмов из публичного пространства в РФ
Володин поручил рассмотреть закон об исключении англицизмов из публичного пространства в РФ Фото:

Госдума подготовит и рассмотрит законопроект о защите русского языка в приоритетном порядке. Этот закон включит в себя, в частности, ограничение использования иностранных слов в языке. Соответствующее поручение дал председатель ГД Вячеслав Володин.

«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке», — сообщил Вячеслав Володин, его слова передали в telegram-канале телевидения Госдумы. Согласно этому проекту, в первую очередь будет оберегаться публичное пространство: вывески, надписи, информация о товаре и акциях, а также названия жилых комплексов, поселков и микрорайонов, должны быть на русском языке.

Ранее, в 2023 году, глава РФ Владимир Путин подписал закон о госязыке, который регулирует употребление иностранных слов. По нему, недопустимо использование иностранных слов в документах при использовании русского языка как государственного.

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Госдума подготовит и рассмотрит законопроект о защите русского языка в приоритетном порядке. Этот закон включит в себя, в частности, ограничение использования иностранных слов в языке. Соответствующее поручение дал председатель ГД Вячеслав Володин. «Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке», — сообщил Вячеслав Володин, его слова передали в telegram-канале телевидения Госдумы. Согласно этому проекту, в первую очередь будет оберегаться публичное пространство: вывески, надписи, информация о товаре и акциях, а также названия жилых комплексов, поселков и микрорайонов, должны быть на русском языке. Ранее, в 2023 году, глава РФ Владимир Путин подписал закон о госязыке, который регулирует употребление иностранных слов. По нему, недопустимо использование иностранных слов в документах при использовании русского языка как государственного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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