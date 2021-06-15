Партию «Новые люди» в Перми консультирует коуч президента из СНГ

Помимо президента соседней страны, Александр Кравцов работал с губернаторами, депутатами Госдумы РФ, мэрами и ведущими ТОП-менеджерами Фото: партия «Новые люди»

Пермское отделение партии «Новые люди» пригласило коуча Александра Кравцова, консультировавшего президента одной из соседних с РФ стран, для работы со своими кандидатами. В сентябре им предстоит выдвигаться в городской парламент, краевое ЗакСо и Госдуму РФ.

Ранее, помимо президента одной из соседних стран, Кравцов также сотрудничал с губернаторами, мэрами, депутатами Госдумы РФ и ведущими ТОП-менеджерами страны. В Перми бизнес-тренер расскажет «Новым людям» обо всех секретах общения с электоратом, научит правильно доносить мысли до аудитории, а также разберет типичные ошибки во время публичных выступлений. В частности, объяснит, почему важно говорить красиво и разборчиво и почему нельзя давать слишком много обещаний.

Коуч прибыл в Пермь на днях и уже успел встретиться с партийной командой. По его словам, это в основном люди без большого политического опыта. «Я встречал много политиков, которые были в разных партиях. Лет 10 он был коммунистом, потом перешел в ЛДПР, потом стал единороссом. Они переходят из партии в партию почему? Для них неважен народ, для них важно получить кресло в Госдуме или в городской думе. А у этих ребят горят глаза… Они верят в изменения, они верят, что могут что-то сделать. Поэтому для меня очень важно, чтобы именно эти ребята выиграли, а не профессиональные политиканы», — прокомментировал свой приезд в Пермь Кравцов.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе пермского отделения партии «Новые люди», их кандидаты будут заявлены в сентябре по всем избирательным округам Пермского края. Точные списки пока не раскрываются. Но ранее «Новые люди» в Перми говорили о желании взять на выборах в местные парламенты 15-20% мест.

Партия «Новые люди» была зарегистрирована в марте прошлого года. Ее основателем стал бизнесмен Алексей Нечаев. Он же был избран председателем.

Партия громко заявила о себе на региональных выборах в 2020 году. Тогда она прошла по партийным спискам в четыре региональных законодательных органа и получила льготу на участие в выборах в Госдуму РФ в 2021 году без сбора подписей. Во время предвыборной кампании 2021 года «Новые люди» активно выступают против объединения субъектов РФ. Они уверены, что это только увеличит отток средств в Москву. Между тем, как считают партийцы, деньги должны по максимуму оставаться в регионах и идти на их развитие.