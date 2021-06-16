В России ввели новые штрафы для СМИ

СМИ должны будут маркировать террористические организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За упоминание в публикациях террористических организаций без указания, что они ликвидированы или запрещены в России, средства массовой информации (СМИ) будут штрафовать. Такой проект закона приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

«За неисполнение требований об указании на запрет или ликвидацию организации, признанной по законам РФ террористической и включенной в соответствующий перечень, будет грозить штраф для граждан в размере от двух тысяч до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от четырех до пяти тысяч, для юридических лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей», — указано в документе. В текущем законе СМИ обязаны были указывать о ликвидации или запрете только экстремистских организаций в России.

Ранее Госдума запретила участникам террористических или экстремистских группировок избираться в любые выборные органы власти. В частности, закон распространяется на структуры оппозиционера Алексея Навального, уточняет сайт MK.RU .