В Челябинской области отменен всероссийский фестиваль

Десятки тысяч людей не смогут попасть на Бушуевский фестиваль в Златоусте из-за пандемии (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всероссийский Бушуевский фестиваль оружейников в Златоусте (Челябинская область), собиравший десятки тысяч зрителей и участников, отменен. Решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщили URA.RU в администрации города.

«Фестиваль должен был пройти 17 и 18 июля. По рекомендации Роспотребнадзора и в целях недопущения роста заболеваемости коронавирусом оргкомитетом принято решение отказаться от его проведения», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.

Бушуевский фестиваль — масштабное мероприятие, на которое в Златоуст по традиции съезжаются оружейники, кузнецы, мастера декоративно-прикладного народного творчества со всей России. В 2019 году общее число посетителей составило более 30 тысяч человек. В 2020 году его также пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.

Накануне стало известно об отмене еще двух мероприятий, десятилетиями служивших «визитными карточками» Челябинской области и также собиравшими десятки тысяч человек со всей страны. Под вынужденный запрет попали Ильменский фестиваль авторской песни Олега Митяева и Бажовский фестиваль народного творчества.

В регионе ранее признали приближение третьей волны коронавируса. Заболеваемость и смертность в Челябинской области растут несколько дней, органы власти начали переходить на дистанционный режим работы. О готовности вернуться к жестким запретам времен начала пандемии на брифинге 16 июня предупредила первый вице-губернатор области Ирина Гехт. Первым из них стала именно отмена массовых мероприятий.