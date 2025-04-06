В Челябинске кондитеры открыли предзаказ на авторские куличи к Пасхе, которая в этом году отмечается 20 апреля. Горожанам предлагают попробовать куличи с трендовыми начинками, в том числе и «дубайские», а также полезные варианты. Стоимость такой выпечки начинается от 2350 рублей, сообщили в telegram-канале «Челябинск, который смог».
«Дубайские куличи к Пасхе начали продавать челябинские кондитеры. Стоимость кулича с трендовой начинкой на „Авито“ начинается от 2350 рублей за 500 граммов. Как рассказал кондитер, спрос есть, и заказы поступают каждый день», — пишет telegram-канал.
По словам кондитеров, несмотря на высокую цену, обусловленную использованием дорогих ингредиентов вроде фисташковой пасты, челябинцы активно заказывают как дубайские куличи, так и полезные творожные пасхи. Стоимость пасхальных ПП-десертов начинается от 1,2 тысячи рублей за 500 граммов.
Ранее URA.RU сообщало, что кондитер из Челябинской области Екатерина Абрамова создала рецепт кулича с дубайским шоколадом. Она заявила, что стоимость вышла адекватной, а также порекомендовала другим мастерам брать на заметку этот вариант пасхального десерта.
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