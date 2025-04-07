На Митрофановском кладбище в Челябинске между могил плавают утки. Видео затопленного талой водой погоста сделали очевидцы.
«Сотни людей не могут навестить близких, навести порядок и беспомощно издалека смотрят, как памятники тонут в болоте. Теперь среди оградок и надгробий, весело играя, плавают уточки. Вместе с ними уже плавают и деревянные кресты», — рассказали очевидцы в соцсетях.
Местные жители заметили сложную ситуацию с накоплением талой воды еще прошлой весной. По их словам, к концу лета здесь росла осока и камыши. Они уверены, что в ближайшие годы кладбище превратится в болото, и родным некуда станет приходить помянуть близких.
«У меня там лежит дочь. Как мать может смириться с тем, что, скорее всего, в следующем году ей уже просто некуда будет прийти», — спрашивают местные жители.
Год назад жители поселка АМЗ заявили, что талые воды, затопившие Митрофановское кладбище, могут попасть в Шершневское водохранилище. В муниципальном учреждении «Служба городских кладбищ» назвали их опасения напрасными и рассказали, что так было всегда после снежной зимы.
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