На кладбище в Челябинске между могил плавают утки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митрофановское кладбище затопило талыми водами (архивное фото)
Митрофановское кладбище затопило талыми водами (архивное фото) Фото:

На Митрофановском кладбище в Челябинске между могил плавают утки. Видео затопленного талой водой погоста сделали очевидцы.

«Сотни людей не могут навестить близких, навести порядок и беспомощно издалека смотрят, как памятники тонут в болоте. Теперь среди оградок и надгробий, весело играя, плавают уточки. Вместе с ними уже плавают и деревянные кресты», — рассказали очевидцы в соцсетях.

Местные жители заметили сложную ситуацию с накоплением талой воды еще прошлой весной. По их словам, к концу лета здесь росла осока и камыши. Они уверены, что в ближайшие годы кладбище превратится в болото, и родным некуда станет приходить помянуть близких.

«У меня там лежит дочь. Как мать может смириться с тем, что, скорее всего, в следующем году ей уже просто некуда будет прийти», — спрашивают местные жители.

Год назад жители поселка АМЗ заявили, что талые воды, затопившие Митрофановское кладбище, могут попасть в Шершневское водохранилище. В муниципальном учреждении «Служба городских кладбищ» назвали их опасения напрасными и рассказали, что так было всегда после снежной зимы.

Кладбище топит уже не первый год
Кладбище топит уже не первый год
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Митрофановском кладбище в Челябинске между могил плавают утки. Видео затопленного талой водой погоста сделали очевидцы. «Сотни людей не могут навестить близких, навести порядок и беспомощно издалека смотрят, как памятники тонут в болоте. Теперь среди оградок и надгробий, весело играя, плавают уточки. Вместе с ними уже плавают и деревянные кресты», — рассказали очевидцы в соцсетях. Местные жители заметили сложную ситуацию с накоплением талой воды еще прошлой весной. По их словам, к концу лета здесь росла осока и камыши. Они уверены, что в ближайшие годы кладбище превратится в болото, и родным некуда станет приходить помянуть близких. «У меня там лежит дочь. Как мать может смириться с тем, что, скорее всего, в следующем году ей уже просто некуда будет прийти», — спрашивают местные жители. Год назад жители поселка АМЗ заявили, что талые воды, затопившие Митрофановское кладбище, могут попасть в Шершневское водохранилище. В муниципальном учреждении «Служба городских кладбищ» назвали их опасения напрасными и рассказали, что так было всегда после снежной зимы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...