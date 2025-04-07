Челябинский депутат Госдумы помогла женщине, получившей 631 рубль вместо маткапитала

Яна Лантратова добилась выплаты маткапитала женщине из ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова исправила несправедливость по отношению к жительнице ЛНР
Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова исправила несправедливость по отношению к жительнице ЛНР Фото:

Мать троих детей из Луганской Народной Республики получила вместо материнского капитала издевательскую выплату в 631 рубль и отказ в начислении ежемесячных пособий. Ситуацию удалось исправить после обращения к председателю комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яне Лантратовой, представляющей в парламенте Челябинскую область.

«Ко мне обратилась жительница ЛНР, мать троих детей 10, восьми и трех лет. Она рассказала, что ей выплатили маткапитал в размере всего лишь 631 рубля. Также женщине отказывались начислять ежемесячное пособие на детей. Обратилась с этим вопросом в прокуратуру ЛНР с требованием разобраться в сложившейся несправедливой ситуации», — рассказала URA.RU Лантратова.

В ходе разбирательства выяснилось, что виной всему стала ошибка, которую допустила работник МФЦ. Олесе уже выдали сертификат на материнский капитал — с учетом индексации она получит 630 тысяч 380 рублей. Также на контроле республиканской прокуратуры находится получение пособия.

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Мать троих детей из Луганской Народной Республики получила вместо материнского капитала издевательскую выплату в 631 рубль и отказ в начислении ежемесячных пособий. Ситуацию удалось исправить после обращения к председателю комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яне Лантратовой, представляющей в парламенте Челябинскую область. «Ко мне обратилась жительница ЛНР, мать троих детей 10, восьми и трех лет. Она рассказала, что ей выплатили маткапитал в размере всего лишь 631 рубля. Также женщине отказывались начислять ежемесячное пособие на детей. Обратилась с этим вопросом в прокуратуру ЛНР с требованием разобраться в сложившейся несправедливой ситуации», — рассказала URA.RU Лантратова. В ходе разбирательства выяснилось, что виной всему стала ошибка, которую допустила работник МФЦ. Олесе уже выдали сертификат на материнский капитал — с учетом индексации она получит 630 тысяч 380 рублей. Также на контроле республиканской прокуратуры находится получение пособия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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