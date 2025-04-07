Мэр Лошкин назначил нового директора челябинского МУП с миллиардными оборотами

МУП «ЧКТС» администрации Челябинска возглавил экс-замначальника ГКУ области Евгений Окольнишников. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Директором МУП „ЧКТС“ назначен Евгений Александрович Окольнишников. С 7 апреля 2025 года он приступил к своим обязанностям», сообщили URA.RU в пресс-службе администрации миллионника.
Окольнишников родился 2 февраля 1982 года в Северо-Казахстанской области. В 2002 году окончил Северо-Казахстанский госуниверситет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2008 году — ЮУрГУ по специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)». В 2012 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Юриспруденция» в РАНХиГС. С 2002 по 2007 год работал бухгалтером, экономистом в коммерческих предприятиях.
С 2007 году стал ведущим специалистом отдела финансового контроля в бюджетной сфере Главного контрольного управления Челябинской области, где к 2016 году «дорос» до замначальника ведомства.
МУП «ЧКТС» — самая крупная в регионе, по финансовым оборотам, муниципальная организация, из числа тех, что занимаются обслуживанием теплотрасс. МУП был создан в 2005 году. Годовые финансовые обороты превышают несколько миллиардов рублей. В конце марта на предприятии прошли обыски и выемки документов, которые провели сотрудники центрального аппарата СКР. Мероприятия связывают с деятельностью учреждения, когда областным центром руководила Наталья Котова, а предприятием — ее креатура Дмитрий Мухин.
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