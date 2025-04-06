Управляющие компании в Челябинске оштрафуют на 600 тысяч рублей

В Челябинске управляющие компании, которые не убирают мусор с территорий около многоквартирных домов, будут оштрафованы на 600 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«На прошлой неделе объезжали дворы, на которые жаловались жители города из-за захламления. К сожалению, факты подтвердились. Содержание некоторых дворов и площадок, прилегающих к контейнерным, оставляет желать лучшего. Это территории, принадлежащие управляющим компаниям „Созвездие“, „Артур“, „Крепость“, ДЭС Калининского района и другие. По каждому факту составлен административный протокол, дальше передаем на рассмотрение в инспекцию и по их решению возможно наложение штрафа на юридических лиц от 50 до 600 тысяч», — сообщил Астахов на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Глава Челябинска Алексей Лошкин назвал штрафные санкции серьезными. «Это серьезная ответственность. Штрафные санкции серьезны достаточно», — добавил Лошкин.
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