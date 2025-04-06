Число кандидатов на праймериз в Челябинской области перевалило за тысячу

Количество кандидатов на предварительных выборах «Единой России» в Челябинской области перевалило за тысячу. Информация об этом содержится на сайте предварительного голосования.
«На праймериз выдвинулись 1049 человек. В регионе запланировано 37 выборных процедур», — сообщается на сайте.
Выдвижение кандидатов на праймериз проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.
Жители избирательных округов смогут проголосовать на сайте праймериз, а зарегистрироваться на сайте можно через портал госуслуг. В этом году в Челябинской области пройдут 37 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов заксобрания региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Основные выборы состоятся в сентябре.
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