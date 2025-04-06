Мэр Челябинска Лошкин потребовал унифицировать мусорные урны в городе

Глава Челябинска Алексей Лошкин поставил задачу обеспечить единый стиль уличной инфраструктуры. В частности, мэр потребовал от районных администраций и бизнеса устанавливать урны одного образца. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU
«Если вы с бизнесом работаете, давайте попросим, чтобы это были похожие варианты урн. В парках стараемся инфраструктуру сделать в одном стиле. Это касается также скамей и других элементов», — подчеркнул Лошкин.
Как отметили на совещании, в Калининском и Курчатовском районах планируется установить по 100 новых урн. Лошкин отметил, что даже такие мелочи, как одинаковые урны, играют свою роль в формировании общего облика города и создании комфортной среды для жителей. Мэр также предложил делиться информацией о поставщиках или даже передавать мусорные ящики, если у кого-то есть такая возможность.
На совещании Лошкин также попросил обеспечить пожарную безопасность в связи с уборкой мусора в частных секторах и СНТ. «На этой неделе в прогнозе погоды значатся сильные порывы ветра. Поэтому обратите внимание на частный сектор и СНТ, где сейчас активно происходит уборка мусора», — заявил мэр.
Ранее Алексей Лошкин попросил поставить больше урн на улицах города. Он отметил, что на некоторые участки «без слез не взглянешь» из-за завалов мусором. Мэр поручил главам районов решить эту проблему. Кроме того, Лошкин отметил, что территория около бывшего автомобильного училища на Свердловском проспекте не оснащена урнами вообще.
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