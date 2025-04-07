Банк России призвал челябинцев сдавать монеты

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В банках и сетевых магазинах 12 дней будут менять мелочь на купюры
В банках и сетевых магазинах 12 дней будут менять мелочь на купюры Фото:

В Челябинской области с 7 по 19 апреля пройдет Всероссийская акция «Монетная неделя», во время которой жители региона смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить средства на счет без комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения Банка России.

«Всероссийская акция „Монетная неделя“ помогает вернуть скопившуюся у людей мелочь в оборот и сократить затраты на чеканку. В монетах нуждаются предприятия торговли и общественный транспорт. Для обмена в банке необходимо взять с собой паспорт. При обращении в магазин можно обойтись и без документов», — отметила управляющая отделением Челябинск Банка России Елена Федина.

В рамках «Монетной недели» принимают любые монеты, находящиеся в обращении с 1997 года, независимо от их состояния — даже потемневшие или поцарапанные. Обменять мелочь на купюры можно в отделениях банков-участников и некоторых сетевых магазинах. Чтобы процесс обмена был быстрее, рекомендуется заранее рассортировать монеты по номиналу.

Предыдущая акция «Монетная неделя» прошла осенью с 7 по 20 октября. Жители области сдали более 5,6 миллиона рублей.

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В Челябинской области с 7 по 19 апреля пройдет Всероссийская акция «Монетная неделя», во время которой жители региона смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить средства на счет без комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения Банка России. «Всероссийская акция „Монетная неделя“ помогает вернуть скопившуюся у людей мелочь в оборот и сократить затраты на чеканку. В монетах нуждаются предприятия торговли и общественный транспорт. Для обмена в банке необходимо взять с собой паспорт. При обращении в магазин можно обойтись и без документов», — отметила управляющая отделением Челябинск Банка России Елена Федина. В рамках «Монетной недели» принимают любые монеты, находящиеся в обращении с 1997 года, независимо от их состояния — даже потемневшие или поцарапанные. Обменять мелочь на купюры можно в отделениях банков-участников и некоторых сетевых магазинах. Чтобы процесс обмена был быстрее, рекомендуется заранее рассортировать монеты по номиналу. Предыдущая акция «Монетная неделя» прошла осенью с 7 по 20 октября. Жители области сдали более 5,6 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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