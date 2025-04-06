Гаишники перекрыли движение между Челябинском и Москвой

ГАИ перекрыла движение по трассе «Урал»
ГАИ перекрыла движение между Челябинском и Москвой. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«На 1591 км а/д Москва-Челябинск (Аша-Сим) на Симском мосту производятся дорожные работы, движение временно перекрыто в обоих направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие дорожным службам в проведении дорожных работ», — сообщает telegram-канал областного управления ГАИ.
В группе призвали водителей быть внимательными на данном участке дороги. Судя по видео, на дороге наблюдается туман.
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