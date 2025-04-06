06 апреля 2025
05 апреля 2025

Гаишники перекрыли движение между Челябинском и Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ перекрыла движение по трассе «Урал»
ГАИ перекрыла движение по трассе «Урал» Фото:

ГАИ перекрыла движение между Челябинском и Москвой. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.

«На 1591 км а/д Москва-Челябинск (Аша-Сим) на Симском мосту производятся дорожные работы, движение временно перекрыто в обоих направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие дорожным службам в проведении дорожных работ», — сообщает telegram-канал областного управления ГАИ.

В группе призвали водителей быть внимательными на данном участке дороги. Судя по видео, на дороге наблюдается туман.

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ГАИ перекрыла движение между Челябинском и Москвой. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. «На 1591 км а/д Москва-Челябинск (Аша-Сим) на Симском мосту производятся дорожные работы, движение временно перекрыто в обоих направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие дорожным службам в проведении дорожных работ», — сообщает telegram-канал областного управления ГАИ. В группе призвали водителей быть внимательными на данном участке дороги. Судя по видео, на дороге наблюдается туман.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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