Челябинский «Трактор» заработал на 150 миллионов рублей меньше, чем «Металлург»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» заработал в 2024 году на 150 миллионов рублей меньше, чем магнитогорский «Металлург». Об этом сообщают специализированные telegram-каналы.
«Выручка клубов КХЛ за 2024 год. „Металлург“ (Магнитогорск) — 632,3 млн рублей. „Трактор“ (Челябинск) — 479,8 млн рублей», — информирует канал «Роганов хоккей».
Самым богатым клубом по выручке в прошлом году стал СКА из Санкт-Петербурга. Клуб заработал 10,07 млрд рублей. На втором месте — Ак Барс с 6,26 миллиарда. На третьем — омский «Авангард» (4,44 млрд рублей). Меньше всех — 221,99 миллиона рублей — заработал клуб «Амур» из Хабаровска. По четырем клубам у источника данных по выручке нет.
«Трактор» выиграл серию 1/8 финала Кубка Гагарина у владивостокского «Адмирала» со счетом 4:2. В четвертьфинале челябинцы сыграют с минским «Динамо». Первая игра в серии состоится 12 апреля в Челябинске.
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