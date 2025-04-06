В сливочном масле из магазина «Магнит» в Магнитогорске (Челябинская область) Россельхознадзор нашел растительные жиры. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, производителю объявят предостережение.
«Покупатель пожаловался на качество сливочного несоленого масла „Люблю молоко“ производителя „7 утра“ из Воронежской области. Продукт человек приобрел в магазине „Магнит“ Магнитогорска. При исследовании пробы установлено наличие в образце растительных масел и жиров на растительной основе», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Также масло содержало не соответствующие нормативам стерины и эфиры жирных кислот. Россельхознадзор констатировал серьезные упущения в работе с качеством и безопасностью продукции со стороны ее производителя. Магазин предупредили о фальсификате. Торговая точка обязана снять продукцию с продажи и вернуть поставщику, который обязан уничтожить товар.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу «Магнита» и к производителю масла. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!