06 апреля 2025

В сливочном масле из магазина в Магнитогорске нашли растительные жиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В масле выявили не соответствующие нормативам стерины и эфиры жирных кислот
В масле выявили не соответствующие нормативам стерины и эфиры жирных кислот Фото:

В сливочном масле из магазина «Магнит» в Магнитогорске (Челябинская область) Россельхознадзор нашел растительные жиры. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, производителю объявят предостережение.

«Покупатель пожаловался на качество сливочного несоленого масла „Люблю молоко“ производителя „7 утра“ из Воронежской области. Продукт человек приобрел в магазине „Магнит“ Магнитогорска. При исследовании пробы установлено наличие в образце растительных масел и жиров на растительной основе», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Также масло содержало не соответствующие нормативам стерины и эфиры жирных кислот. Россельхознадзор констатировал серьезные упущения в работе с качеством и безопасностью продукции со стороны ее производителя. Магазин предупредили о фальсификате. Торговая точка обязана снять продукцию с продажи и вернуть поставщику, который обязан уничтожить товар.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу «Магнита» и к производителю масла. Ответы будут опубликованы по мере поступления.

Россельхознадзор предписал изъять продукцию из продажи и уничтожить
Россельхознадзор предписал изъять продукцию из продажи и уничтожить
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В сливочном масле из магазина «Магнит» в Магнитогорске (Челябинская область) Россельхознадзор нашел растительные жиры. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, производителю объявят предостережение. «Покупатель пожаловался на качество сливочного несоленого масла „Люблю молоко“ производителя „7 утра“ из Воронежской области. Продукт человек приобрел в магазине „Магнит“ Магнитогорска. При исследовании пробы установлено наличие в образце растительных масел и жиров на растительной основе», — пояснили URA.RU в ведомстве. Также масло содержало не соответствующие нормативам стерины и эфиры жирных кислот. Россельхознадзор констатировал серьезные упущения в работе с качеством и безопасностью продукции со стороны ее производителя. Магазин предупредили о фальсификате. Торговая точка обязана снять продукцию с продажи и вернуть поставщику, который обязан уничтожить товар. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу «Магнита» и к производителю масла. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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