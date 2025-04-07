Песков ответил на претензии Трампа по поводу «бомбардировок Украины»

В Кремле прокомментировали недавние призывы к РФ американского президента Дональда Трампа о немедленном прекращении огня на Украине. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва и президент Владимир Путин продолжают выражать лояльность идее о прекращении огня на Украине, однако есть ряд нюансов, мешающих этому. Связано это в том числе и с действиями Киева.
«Российский президент поддерживает идею о необходимости прекращения огня на Украине, однако продолжает оставаться ряд открытых вопросов. В том числе и связанный с тем, что Киев не контролирует действия экстремистских подразделений ВСУ. Также остается актуальным нюанс, связанный с тем, что Украина продолжает тактики милитаризации. Все эти вопросы остаются на повестке дня и мы должны продолжать обеспечивать наши интересы», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Дональд Трамп накануне призвал Россию прекратить бомбардировки Украины. Причем он вновь выразил мнение, что конфликт между странами не разгорелся бы вовсе, если бы в тот период он занимал пост президента.
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