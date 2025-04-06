06 апреля 2025

В Челябинске выставят дополнительную охрану мемориалов к 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятники и мемориалы поставят под дополнительную охрану
Памятники и мемориалы поставят под дополнительную охрану Фото:

В Челябинске все памятники и мемориальные комплексы на майские праздники будут поставлены под дополнительную охрану. Об этом сообщил начальник городского Управления МВД Андрей Меньшенин в ходе аппаратного совещания у главы города Алексея Лошкина 7 апреля.

«С 30 апреля по 10 мая на всех мемориальных комплексах будут работать сотрудники полиции. Также прошу организовать дополнительно охрану частными охранными предприятиями», — передает корреспондент URA.RU слова Меньшенина.

Лошкин подчеркнул важность этой работы. Он потребовал обратить особое внимание на охрану объектов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске все памятники и мемориальные комплексы на майские праздники будут поставлены под дополнительную охрану. Об этом сообщил начальник городского Управления МВД Андрей Меньшенин в ходе аппаратного совещания у главы города Алексея Лошкина 7 апреля. «С 30 апреля по 10 мая на всех мемориальных комплексах будут работать сотрудники полиции. Также прошу организовать дополнительно охрану частными охранными предприятиями», — передает корреспондент URA.RU слова Меньшенина. Лошкин подчеркнул важность этой работы. Он потребовал обратить особое внимание на охрану объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...