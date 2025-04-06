В Челябинске выставят дополнительную охрану мемориалов к 9 мая

В Челябинске все памятники и мемориальные комплексы на майские праздники будут поставлены под дополнительную охрану. Об этом сообщил начальник городского Управления МВД Андрей Меньшенин в ходе аппаратного совещания у главы города Алексея Лошкина 7 апреля.
«С 30 апреля по 10 мая на всех мемориальных комплексах будут работать сотрудники полиции. Также прошу организовать дополнительно охрану частными охранными предприятиями», — передает корреспондент URA.RU слова Меньшенина.
Лошкин подчеркнул важность этой работы. Он потребовал обратить особое внимание на охрану объектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!