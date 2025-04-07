В Челябинской области владельцу выставки кошек предложили оформить лицензию

Должностные лица Уральского межрегионального управления Россельхознадзора 2 апреля в рамках надзора за использованием животных в культурно-зрелищных целях и их содержанием провели инспекционный визит в ООО «Мажор» (Санкт-Петербург), которое в торгово-развлекательном центре «СЛОН» Миасса Челябинской области проводит выставку «Супер-кошки». В момент проверки на выставке было 35 кошек различных пород (корниш — рекс, сфинкс, британская, шотландская, бурманская, абиссинская, шаузи (чаузи), мейн-кун, сиамская, бенгальская, ориентальная, экзотическая короткошерстная).
Инспекторы убедились, что животные привиты и клинически осмотрены, на каждую кошку заведен ветеринарный паспорт, есть отметки об обязательных профилактических, противоэпизоотических мероприятиях, предоставлен договор об оказании платных ветеринарных услуг. На выставке животные содержатся в надлежащих условиях. При входе в демонстрационный зал для посетителей установлены щиты, информирующие о том, что перед входом нужно продезинфицировать руки санитарным гелем, надеть бахилы, а также объясняющие правила обращения с животными.
Таким образом, ООО следит за содержанием и использованием животных в культурно-зрелищных целях, но лицензии не имеет. Кроме того, срок договора аренды помещения превышает допустимый срок, установленный для выставок животных. На этом основании Управление Россельхознадзора выдало предостережение, которым рекомендовано оформить лицензию на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях.
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