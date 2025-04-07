Беременная челябинка судится с крупной строительной компанией из-за незаконного увольнения

Челябинка Юлия Глуховская подала в суд на крупную строительную компанию ЮУ КЖСИ, из которой ее беременную уволили одним днем в январе. Устроиться на новую работу женщина не может уже три месяца по причине своего положения, хотя деньги перед рождением ребенка крайне нужны, рассказала URA.RU Глуховская.
«С бывшим работодателем начинаются судебные заседания. Предварительное должно было состояться сегодня, но его перенесли на 22 апреля. Прокурор предложила мировое соглашение, ответчик, то есть компания, пока согласились. Теперь ждут мои условия. Я намерена потребовать восстановление на работе, выплаты за моральный ущерб, вынужденные прогулы и доплату за выполнение работы, не входящей в мою должностную инструкцию», — рассказала URA.RU Глуховская.
Женщину, которая работала специалистом по кадрам, уволили из компании одним днем в январе на раннем сроке беременности из-за конфликта с новым генеральным директором Михаилом Демаковым. Потерпевшая около месяца провела в больнице с угрозой выкидыша.
В компании не знали о беременности сотрудницы, заявили ранее URA.RU в ЮУ КЖСИ. Но в должности ее до сих пор так никто и не восстановил. «Они пытаются, в том числе через суд, доказать мое добровольное увольнение и отсутствие принуждения к увольнению. Причем с предупреждением от прокуратуры о недопустимости данных действий», — говорит Глуховская.
После увольнения беременная женщина осталась без средств к существованию. От первого брака у нее есть еще один ребенок, отец которого перестал платить алименты. «Сейчас я беременная вместе со своим ребенком нахожусь на иждивении у своего супруга. Устроиться на новую работу не могу. Работодателям нужна перспектива на долгосрочные трудовые отношения. Но трудоустраиваться обманом и скрывать свое положение я не хочу», — говорит Глуховская.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в компанию ЮУ КЖСИ. Ответ будет опубликован после получения.
О конфликте внутри компании стало известно в начале года. Помимо Глуховской из ЮУ КЖСИ уволились еще более 20 сотрудников. «За пять месяцев из компании численностью в 100 человек ушли около 20 человек. Три человека написали заявления с пометкой о принуждении к увольнению», — рассказала ранее URA.RU бывший начальник отдела персонала Мария. Причиной также стал конфликт с Демаковым. Сотрудники говорили о личной неприязни к ним нового гендиректора. «Личная неприязнь была еще при прошлом гендиректоре. И, вступив в должность исполняющего обязанности, он решил „отомстить“ — перестал платить премии сотрудникам и даже закрыл доступ к рабочей почте», — рассказала Мария.
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