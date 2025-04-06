Мэр Челябинска Лошкин дал поручения по частному сектору и СНТ

В частном секторе и садовых товариществах необходимо обеспечить пожарную безопасность в связи с уборкой мусора. Об этом заявил мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании 7 апреля, передает корреспондент URA.RU.
«На этой неделе в прогнозе погоды значатся сильные порывы ветра. Поэтому обратите внимание на частный сектор и СНТ, где сейчас активно происходит уборка мусора. Все работы должны происходить с неукоснительным соблюдением правил пожарной безопасности. Проведите работу с населением», — отметил Лошкин.
В Челябинске стартовали субботники. Горожане убирают мусор и прошлогодние листья.
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