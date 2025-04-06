06 апреля 2025

Мэр Челябинска Лошкин дал поручения по частному сектору и СНТ

Мэр Челябинска Лошкин поручил обеспечить пожарную безопасность в городе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весенняя уборка не должна привести к пожару
Весенняя уборка не должна привести к пожару Фото:

В частном секторе и садовых товариществах необходимо обеспечить пожарную безопасность в связи с уборкой мусора. Об этом заявил мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании 7 апреля, передает корреспондент URA.RU.

«На этой неделе в прогнозе погоды значатся сильные порывы ветра. Поэтому обратите внимание на частный сектор и СНТ, где сейчас активно происходит уборка мусора. Все работы должны происходить с неукоснительным соблюдением правил пожарной безопасности. Проведите работу с населением», — отметил Лошкин.

В Челябинске стартовали субботники. Горожане убирают мусор и прошлогодние листья. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В частном секторе и садовых товариществах необходимо обеспечить пожарную безопасность в связи с уборкой мусора. Об этом заявил мэр Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании 7 апреля, передает корреспондент URA.RU. «На этой неделе в прогнозе погоды значатся сильные порывы ветра. Поэтому обратите внимание на частный сектор и СНТ, где сейчас активно происходит уборка мусора. Все работы должны происходить с неукоснительным соблюдением правил пожарной безопасности. Проведите работу с населением», — отметил Лошкин. В Челябинске стартовали субботники. Горожане убирают мусор и прошлогодние листья. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...