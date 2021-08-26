Садоводы считают, что белки пришли к ним из-за лесных пожаров (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нашествие белок наблюдают садоводы в центре Челябинска в СНТ на улице Молдавской. Лесные грызуны бегают по грядкам, забираются в теплицы и лакомятся урожаем садоводов. Об этом URA.RU рассказала владелица дачного участка Вера Новикова.

«Очень возмущена их поведением. Они забираются в теплицы, срывают там помидоры, пробуют их на вкус и бросают урожай на пол. Также у меня сохли груши на веранде, так белки их все растащили по своим запасам. Такие же истории про поведение белок на грядках мне рассказывают соседи», — сообщила садовод.

По словам Веры Новиковой, зверьки очень милые и красивые. Несмотря на причиненный ущерб, она не собирается поступать с белками, как с садовым вредителями, и принимать меры к их уничтожению.

Соседи Веры Новиковой отмечают, что белкам пытаются противостоять садовые кошки. Приход белок они восприняли как вторжение на их территорию, и пытаются прогнать лесных жителей с садовых участков.

Белки поедают урожай и пробуют помидоры Фото: читатель URA.RU