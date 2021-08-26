26 августа 2021

Челябинские садоводы жалуются на нашествие белок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Белка. Челябинск, белка, дикое животное, природа, животный мир
Садоводы считают, что белки пришли к ним из-за лесных пожаров (фото из архива) Фото:

Нашествие белок наблюдают садоводы в центре Челябинска в СНТ на улице Молдавской. Лесные грызуны бегают по грядкам, забираются в теплицы и лакомятся урожаем садоводов. Об этом URA.RU рассказала владелица дачного участка Вера Новикова.

«Очень возмущена их поведением. Они забираются в теплицы, срывают там помидоры, пробуют их на вкус и бросают урожай на пол. Также у меня сохли груши на веранде, так белки их все растащили по своим запасам. Такие же истории про поведение белок на грядках мне рассказывают соседи», — сообщила садовод.

По словам Веры Новиковой, зверьки очень милые и красивые. Несмотря на причиненный ущерб, она не собирается поступать с белками, как с садовым вредителями, и принимать меры к их уничтожению.

Соседи Веры Новиковой отмечают, что белкам пытаются противостоять садовые кошки. Приход белок они восприняли как вторжение на их территорию, и пытаются прогнать лесных жителей с садовых участков.

Белки поедают урожай и пробуют помидоры
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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