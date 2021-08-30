30 августа 2021

Свердловского депутата Госдумы обвинили в подкупе избирателей. Видео

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Рассмотрение ходатайства Игоря и Льва Ковпаков в Арбитражном суде Свердловской области. Екатеринбург, ковпак лев
Сам Лев Ковпак говорит, что не имеет отношения к обвинениям конкурентов Фото:

Кандидат в депутаты Госдумы (Каменск-Уральский одномандатный округ) Андрей Гориславцев («Справедливая Россия») обвинил своего оппонента из «Единой России» Льва Ковпака (действующий депутат ГД) в подкупе избирателей. На своей странице в Instagram Гориславцев опубликовал видео, на котором людям, выходящим из актового зала, выдают продуктовые наборы.

По словам Гориславцева, это была праздничная встреча с учителями перед началом учебного года. «На видео очередной факт подкупа избирателей со стороны кандидата от „Единой России“ Л. Ковпака в Арамильской МАОУ СОШ №1 27 августа», — написал политик.

«С огромным удовольствием поздравил вчера [27 августа] педагогов „первой“ школы города Арамиль с началом нового учебного года и вручил благодарственные письма лучшим учителям. Это торжественное и одновременно волнительное для всех собравшихся мероприятие в очередной раз осквернил кандидат от „Единой России“ Лев Ковпак. Мне не совсем понятно, для чего было транслировать учителям ролик с достижениями России в науке и технике, и тем более подписывать его своей фамилией, если к этим достижениям никакого отношения не имеешь. Как-то все это смешно и глупо. <…> Эти люди [учителя] кладут свои жизни на алтарь будущего наших детей, и они достойны намного большего, нежели пачка печенья с фамилией „Ковпак“», — добавил Гориславцев.

Сам Ковпак в разговоре с URA.RU сказал, что не имеет отношения к продуктовым наборам, о которых идет речь. «Пусть [Гориславцев] идет в суд», — добавил депутат.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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