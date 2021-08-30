Депутат Думы ХМАО, назвавший избирателей быдлом, сменил стратегию

Депутат Думы ХМАО Василий Жуков (в центре) сменил стратегию, теперь он ищет товарищей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Думы ХМАО Василий Жуков, который назвал избирателей быдлом, опубликовал новый лозунг, в котором призывает «выбирать товарищей». Публикацию он разместил на своей странице в Instagram.

«Надоели господа? Выбирай товарищей», — пишет Жуков. В разговоре с корреспондентом агентства Жуков подчеркнул, что ранее не называл избирателей быдлом, а призывал «не быть быдлом». «Быдло — это подчиненный, не знающий своих прав, который попадает в практически безвольное положение. Я призывал их не быть безвольными», — сказал Жуков.

Также в комментариях к посту из соцсетей, предположительно мать депутата, напомнила, что ее сын не должен врать и воровать. «Главное помни то, что сказал тебе великий тренер Николай Николаевич Ли: не ври и не воруй, и у тебя все получится!».

Ранее URA.RU писало, что депутат думы ХМАО назвал избирателей быдлом. Тогда депутат думы ХМАО Василий Жуков назвал в соцсетях избирателей, которые не будут голосовать за КПРФ на осенних выборах, быдлом.