В РФ через два года исчезнут ватные палочки и пластиковая посуда

В России запретят производство товаров из пластика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России могут запретить производить пластиковые товары уже через два года. Об этом сообщил глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«В пределах нескольких лет, мы уверены, что соответствующие мощности могут быть созданы. Около двух лет [может занять процесс создания мощностей] », — передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минприроды России предлагает запретить использование в стране 28 одноразовых товаров. В список вошли одноразовые пластиковые приборы, посуда, капсулы для кофе, блистерные упаковки (кроме лекарств), упаковки для табачной продукции, а также упаковки для яиц, ватные палочки и несколько видов пакетов.