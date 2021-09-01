01 сентября 2021

В РФ через два года исчезнут ватные палочки и пластиковая посуда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реклама Здоровая ферма. Магазин. Супермаркет. Продукты. Челябинск., одноразовая посуда
В России запретят производство товаров из пластика Фото:

В России могут запретить производить пластиковые товары уже через два года. Об этом сообщил глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«В пределах нескольких лет, мы уверены, что соответствующие мощности могут быть созданы. Около двух лет [может занять процесс создания мощностей] », — передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минприроды России предлагает запретить использование в стране 28 одноразовых товаров. В список вошли одноразовые пластиковые приборы, посуда, капсулы для кофе, блистерные упаковки (кроме лекарств), упаковки для табачной продукции, а также упаковки для яиц, ватные палочки и несколько видов пакетов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...