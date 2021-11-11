УГМК начнет следить за сотрудниками через GPS

БелАЗы УГМК будут снабжены GPS-трекерами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) начнет внедрять на предприятиях «Кузбассразрезуголь» систему «Карьер», предполагающую мониторинг перемещения и уровня загрузки самосвалов. Об этом рассказал директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов. По оценкам предприятия, эффект от внедрения системы составит 850 млн рублей.

«Раньше диспетчер мог корректировать работу машин только раз в восемь часов между сменами — когда работники возвращались и рассказывали о проблеме на участке. Теперь он управляет открытыми горными работами в режиме реального времени: оперативно перераспределяет машины и контролирует производительность оборудования», — рассказал Махмудов для спецпроекта газеты «Ведомости».

Он отметил, что это стало возможно благодаря GPS-трекерам, которые установлены на БелАЗах, работающих в карьере. Кроме этого, на машины установлены системы, контролирующие загруженность самосвалов и давление на шины.

В частности, на Бачатском разрезе работает около ста самосвалов, которые требуют тщательного контроля, объяснил Махмудов. У них разная грузоподъемность. Если водитель будет нарушать нормативы, предписанные техническими характеристиками, самосвалы будут быстрее изнашиваться, а дороги — портиться. С новой системой таких убытков удастся избежать.

Предполагается, что предприятие сможет получить почти один миллиард прибыли от внедрения системы «Карьер» на предприятиях «Кузбассразрезуголь». Только до конца года нововведение будет развернуто в четырех филиалах.