Челябинский депутат требует выдавать QR-коды обладателям антител

Ольга Мухометьярова предложила значительно расширить список обладателей QR-кодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат заксобрания Челябинской области от «Справедливой России» Ольга Мухометьярова предложила выдавать QR-коды гражданам с высокими титрами антител к COVID-19. Соответствующие обращения она направила в Роспотребнадзор, Минздрав РФ и Генпрокуратуру.

«Отправила депутатский запрос в Роспотребнадзор, генпрокурору и Минздрав РФ с просьбой принять решение в отношении граждан с высокими титрами антител, которые переболели COVID-19 без обращения в медицинские организации или бессимтомно. Таких граждан очень много, и сейчас они не могут получить QR-код. В обозначенную мной категорию входят и те, чьи результаты анализов потеряли медики», — сообщила Мухометьярова на своей странице в «ВК».

Пока, по словам народной избранницы, на ее предложение откликнулись только в Роспотребнадзоре. При этом «три листа о вакцинации» она не сочла ответом по существу. «Принимаемые РФ профилактические и противоэпидемические меры в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции определяются степенью угрозы на территории каждого субъекта РФ соответствуют рекомендациям ВОЗ. Они носят временный характер, вызваны особыми обстоятельствами и направлены исключительно во благо сохранения здоровья граждан», — констатируется в документе за подписью замруководителя ведомства Елены Ежловой.

При этом, по мнению Мухометьяровой, высокие титры антител к COVID-19 есть ни что иное, как подтверждение естественной иммунной реакции организма на коронавирус. Но действующий порядок учитывает лишь данные ПЦР-тестов для переболевших и информацию о сделанных прививках. На звонок корреспондента URA.RU Мухометьярова не ответила.