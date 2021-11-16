В России придумали, как увеличить население с помощью блогеров

Многие россияне думают, что живут в несчастной и неразвитой стране, констатирует Мария Шахова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Институт развития интернета, созданный по поручению президента РФ, анонсировал проект на YouTube «Мы и они». Это видеоблог, призванный убедить россиян в привлекательности жизни в РФ, что удержит жителей в стране и поможет привлечь иностранцев. Ее героями станут граждане других стран, переехавшие в Россию, а также россияне, долгое время прожившие за границей.

«У каждой страны свой пиар. США продвигает себя как самая свободная страна, но если что, то вас заканселят (осудят — прим. URA.RU), и не только в социальных сетях. Германия — самая экономически развитая, но большинство людей живут в кредитах, платя огромные налоги. Россия с распадом Союза полностью потеряла свой имидж. Мы до сих пор думаем, что наша страна — несчастная и догоняющая. Я знаю, что это не так, и глазами других людей хочу показать, как все на самом деле», — отметила основатель PR-агентства, преподаватель PR в Высшей школе экономики, ведущая проекта «Мы и Они» Мария Шахова.

Сообщается также, что в первом сезоне будет десять серий, в каждой из которых — история одного героя. Люди расскажут, как им живется в разных странах, поделятся культурными нюансами различных национальностей, социальными и экономическими условиями жизни. «Есть у нас такая национальная черта — ругать все подряд, не замечая ничего хорошего вокруг. Кстати, на Западе так не принято. Там, если увидел „грязь“, возьми и убери, сделай что-то для страны, а потом говори. У нас наоборот», — заключила Шахова.