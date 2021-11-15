В ХМАО идут массовые облавы на нарушителей режима QR-кодов

Нарушителям qr-кодного режима грозят солидные штрафы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Югре идут массовые рейды с участием силовиков и чиновников, в ходе которых ищут нарушителей QR-кодного режима. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Рейды сейчас идут достаточно часто. Они показательны, главная задача — это внушить людям мысль, что они могут быть наказаны за отсутствие QR-кода при нахождении в общественном месте. Проверяются торговые центры, рынки, фитнес-центры и другие места с массовым пребыванием людей», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили факт проведения подобных рейдов. «Нарушители штрафуются по статье КоАП РФ 20.6.1 „Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“. На физическое лицо в таком случае накладывается штраф в размере от тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 50 тысяч, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей», — прокомментировали в окружной полиции.

Ранее URA.RU сообщали, что в ХМАО предприниматели умудряются обходить систему QR-кодов. В магазинах бизнесмены предлагают покупателям приобрести рулон туалетной бумаги, которая относится к товарам первой необходимости, что автоматически снимает обязанность по наличию QR-кода.