Губернатор Куйвашев на третий день после отпуска улетел в Москву

Евгений Куйвашев примет участие в международном форуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, вышедший на работу из отпуска 15 ноября, улетел в Москву. В столице глава региона примет участие в международном форуме. Эту информацию URA.RU подтвердили в региональном департаменте информполитики.

«Запланировано участие Евгения Владимировича в заседании второго Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном», — сообщила пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина. Ожидалось, что днем 17 ноября Куйвашев примет участие в мероприятиях Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Екатеринбурге, однако главы региона на встрече не было. Директор АСИ Светлана Чупшева также подтвердила, что губернатор отсутствует из-за командировки в Москву.

Источники URA.RU ранее сообщали, что в четверг, 18 ноября, Куйвашева ждут на совещании губернаторов, которое организует администрация президента РФ. Планируется, что для глав регионов устроят учебу по темам строительства и ЖКХ. Свердловский губернатор должен выступить с докладом.

Евгений Куйвашев ушел в отпуск 18 октября и отсутствовал больше трех с половиной недель. К работе губернатор вернулся 15 ноября (официально называлась другая дата — 12 ноября). Длительный отпуск связывали с подготовкой Куйвашева к выборам на новый срок. В эти дни он, по слухам, согласовывал свое переизбрание с Кремлем.