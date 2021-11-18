Спортсмен протащил 9 ж/д-вагонов на расстояние более 6 метров (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спортсмен из Троицка (Челябинская область) Дмитрий Локтионов установил мировой рекорд и рекорд России по тяге железнодорожного состава. Видео с рекордом было опубликовано в социальных сетях.

«Троицкий спортсмен Дмитрий Локтионов установил мировой рекорд и рекорд России по тяге железнодорожного состава. Вот и долгожданное видео с мирового рекорда и рекорда России», — сообщили в группе «Молодежь Троицка» в соцсети «ВКонтакте».

Свидетели рекорда рассказали, что состав состоял из 9 вагонов. Общий вес вагонов составил 410 тонн.

По кадрам из видео следует, что троичанин протащил 9 вагонов больше чем на 6 метров. Для этого потребовалось меньше минуты

Дмитрий Локтионов работает тренером в спортивном клубе «Титан». В свободное время занимается силовой тягой.