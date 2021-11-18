18 ноября 2021

Челябинец протащил поезд из 9 вагонов и установил мировой рекорд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмен протащил 9 ж/д-вагонов на расстояние более 6 метров (фото из архива) Фото:

Спортсмен из Троицка (Челябинская область) Дмитрий Локтионов установил мировой рекорд и рекорд России по тяге железнодорожного состава. Видео с рекордом было опубликовано в социальных сетях.

«Троицкий спортсмен Дмитрий Локтионов установил мировой рекорд и рекорд России по тяге железнодорожного состава. Вот и долгожданное видео с мирового рекорда и рекорда России», — сообщили в группе «Молодежь Троицка» в соцсети «ВКонтакте».

Свидетели рекорда рассказали, что состав состоял из 9 вагонов. Общий вес вагонов составил 410 тонн.

По кадрам из видео следует, что троичанин протащил 9 вагонов больше чем на 6 метров. Для этого потребовалось меньше минуты

Дмитрий Локтионов работает тренером в спортивном клубе «Титан». В свободное время занимается силовой тягой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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