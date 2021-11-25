25 ноября 2021

Депутаты Миасса прислушались к прокуратуре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание городской думы. Пермь, ежедневник, прокуратура, проверка, прокуратура российской федирации
Прокурор наложил протест на инициативу народных избранников (фото из архива) Фото:

Депутаты Миасса (Челябинская область) не стали отклонять протест прокурора на идею повысить «депутатский миллион», который народные избранники ежегодно тратят на выполнение наказов избирателей. Об этом сообщили в городском собрании.

«Ранее было принято решение повысить сумму финансирования до 1,5 миллиона рублей на выполнение наказов избирателей. На этот дискуссионный проект прокурор наложил протест. При голосовании по отклонению прокурорского протеста необходимого количества голосов не набралось», — сообщили депутаты Миасса на своей официальной странице в Facebook.

Одним из противников этого решения стал депутат Сергей Гаврюшкин, который накануне обвинил в произошедшем главу округа Григория Тонких. По его словам, цены на все выросли и поэтому депутаты решили увеличить сумму.

«Деньги в бюджете есть. И цифра в 1,5 миллиона взялась не с потолка В ответ получаем протест прокурора. Да не простой, а с подачи Тонких. Неужто глава против решения проблем в городе?», — написал во «ВКонтакте» Гаврюшкин.

Корреспондент URA.RU сделал запрос в мэрию Миасса. На момент опубликования новости комментарий получен не был.

Ежегодно из бюджета Миасса на благоустройство 26 округов депутатам выделяли по миллиону рублей. Вместе с жителями они решали, на какие виды благоустройства направить эти средства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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