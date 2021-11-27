На нижегородском заводе боеприпасов произошла серия взрывов

Площадь возгорания достигла 900 квадратных метров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В городе Дзержинск Нижегородской области произошла серия взрывов на заводе боеприпасов имени Свердлова. По предварительной информации, пострадали двое рабочих.

«На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. Также поступила информация о пострадавших. На место выдвинули пожарные подразделения СУ №38. Информация уточняется», — цитирует РИА «Новости» МЧС Нижегородской области.

Пострадали двое рабочих, пишет издание со ссылкой на источник в экстренных службах. Площадь пожара на заводе имени Свердлова составляет 900 квадратных метров, рассказали в МЧС.