На нижегородском заводе боеприпасов произошла серия взрывов

В городе Дзержинск Нижегородской области произошла серия взрывов на заводе боеприпасов имени Свердлова. По предварительной информации, пострадали двое рабочих.
«На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. Также поступила информация о пострадавших. На место выдвинули пожарные подразделения СУ №38. Информация уточняется», — цитирует РИА «Новости» МЧС Нижегородской области.
Пострадали двое рабочих, пишет издание со ссылкой на источник в экстренных службах. Площадь пожара на заводе имени Свердлова составляет 900 квадратных метров, рассказали в МЧС.
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