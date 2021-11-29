Путин продлил специальные полномочия регионов РФ из-за COVID

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Владимир Путин подписал указ о продлении специальных полномочий регионов России
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Коронавирус COVID-19

Регионы России сохранят за собой отдельные полномочия при исполнении их бюджетов на 2022 год из-за сохранения сложной эпидемиологической ситуации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«На следующий год продлевается возможность направления средств региональных бюджетов, высвобождаемых в связи с реструктуризацией бюджетных кредитов, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. Также регионы смогут предоставлять организациям, участвующим в мероприятиях по профилактике и устранению этих последствий, субсидии вне зависимости от их подведомственности», — сообщается на официальном портале правовой информации.

Также регионы сохраняют за собой право превышать потолок госдолга. Кроме того, для регионов сняты ограничения на размещение средств на депозитах при получении бюджетных кредитов.

Ранее Владимир Путин дал руководителям регионов рекомендацию взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничений, связанных с пандемией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле отслеживают предлагаемые регионами меры по борьбе с коронавирусом, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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