Шесть тысяч челябинцев не могут получить QR-коды из-за медотводов

Региональные власти ждут решения по QR-кодам от федерального центра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Шесть тысяч жителей Челябинской области имеют медотводы и по состоянию здоровья не могут сделать прививку от COVID. Об этом на брифинге 1 декабря сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Из-за медотводов шесть тысяч жителей региона не могут поставить прививку и получить QR-код. Мы ждем по этому вопросу решение на федеральном уровне. Если решение будет принято, то такие люди смогут получить QR-код на сайте Госуслуг после заключения специальной медицинской комиссии», — заявила Гехт.

По словам вице-губернатора, в регионе насчитывается около 600 человек, которым в силу хронических болезней категорически противопоказаны прививки. Это максимальная группа риска и этим людям крайне опасно посещение общественных мест.

В регионе с 1 декабря действует предписание предъявлять QR-коды при посещении заведений общественного питания. Ранее подобный запрет в области был введен при посещении торговых центров и крупных магазинов.