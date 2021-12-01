Шесть тысяч челябинцев не могут получить QR-коды из-за медотводов

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QR код в местах развлечений. Тюмень, qr-код, код, QR код, QR
Региональные власти ждут решения по QR-кодам от федерального центра Фото:
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Шесть тысяч жителей Челябинской области имеют медотводы и по состоянию здоровья не могут сделать прививку от COVID. Об этом на брифинге 1 декабря сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Из-за медотводов шесть тысяч жителей региона не могут поставить прививку и получить QR-код. Мы ждем по этому вопросу решение на федеральном уровне. Если решение будет принято, то такие люди смогут получить QR-код на сайте Госуслуг после заключения специальной медицинской комиссии», — заявила Гехт.

По словам вице-губернатора, в регионе насчитывается около 600 человек, которым в силу хронических болезней категорически противопоказаны прививки. Это максимальная группа риска и этим людям крайне опасно посещение общественных мест.

В регионе с 1 декабря действует предписание предъявлять QR-коды при посещении заведений общественного питания. Ранее подобный запрет в области был введен при посещении торговых центров и крупных магазинов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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