Челябинский губернатор рассказал полпреду о новых проектах

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев подвел итоги визита в Челябинскую область. По словам Якушева, регион продолжает работу на повышение социально-экономических показателей.
«Челябинская область — традиционно промышленная, с огромным потенциалом. За девять месяцев у региона неплохие показатели, несмотря на сложную ситуацию, связанную с коронавирусом. Продолжим работу, чтобы социально-экономические показатели региона шли только вверх», — заявил полпред.
Якушев отметил, что полпредство находится в постоянном взаимодействии с регионом. Губернатор Алексей Текслер рассказал о реализации приоритетных проектов для региона. Все проекты обеспечены финансированием, планы и графики уже готовы.
«Среди проектов есть как промышленные, так и социальные. Это строительство гидрометаллургического завода в Верхнем Уфалее и завода по переработке удобрений в Карабаше, создание парка социальной направленности в Магнитогорске и „спортивного города“ в Челябинске. Также готовится масштабное обновление общественного транспорта», — сообщил Якушев.
Якушев посетил область вместе с вице-премьером РФ Юрием Борисовым. Делегация и губернатор также посетили автозавод «Урал» в Миассе и поздравили заводчан с 80-летием предприятия.
Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев подвел итоги визита в Челябинскую область. По словам Якушева, регион продолжает работу на повышение социально-экономических показателей. «Челябинская область — традиционно промышленная, с огромным потенциалом. За девять месяцев у региона неплохие показатели, несмотря на сложную ситуацию, связанную с коронавирусом. Продолжим работу, чтобы социально-экономические показатели региона шли только вверх», — заявил полпред. Якушев отметил, что полпредство находится в постоянном взаимодействии с регионом. Губернатор Алексей Текслер рассказал о реализации приоритетных проектов для региона. Все проекты обеспечены финансированием, планы и графики уже готовы. «Среди проектов есть как промышленные, так и социальные. Это строительство гидрометаллургического завода в Верхнем Уфалее и завода по переработке удобрений в Карабаше, создание парка социальной направленности в Магнитогорске и „спортивного города“ в Челябинске. Также готовится масштабное обновление общественного транспорта», — сообщил Якушев. Якушев посетил область вместе с вице-премьером РФ Юрием Борисовым. Делегация и губернатор также посетили автозавод «Урал» в Миассе и поздравили заводчан с 80-летием предприятия.