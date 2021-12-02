02 декабря 2021

Челябинский губернатор рассказал полпреду о новых проектах

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Якушева в Челябинскую область, в Озерский городской округ. Озерск, текслер алексей, якушев владимир
Владимир Якушев (справа) отметил, что в регионе неплохие показатели (фото из архива) Фото:

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев подвел итоги визита в Челябинскую область. По словам Якушева, регион продолжает работу на повышение социально-экономических показателей.

«Челябинская область — традиционно промышленная, с огромным потенциалом. За девять месяцев у региона неплохие показатели, несмотря на сложную ситуацию, связанную с коронавирусом. Продолжим работу, чтобы социально-экономические показатели региона шли только вверх», — заявил полпред.

Якушев отметил, что полпредство находится в постоянном взаимодействии с регионом. Губернатор Алексей Текслер рассказал о реализации приоритетных проектов для региона. Все проекты обеспечены финансированием, планы и графики уже готовы.

«Среди проектов есть как промышленные, так и социальные. Это строительство гидрометаллургического завода в Верхнем Уфалее и завода по переработке удобрений в Карабаше, создание парка социальной направленности в Магнитогорске и „спортивного города“ в Челябинске. Также готовится масштабное обновление общественного транспорта», — сообщил Якушев.

Якушев посетил область вместе с вице-премьером РФ Юрием Борисовым. Делегация и губернатор также посетили автозавод «Урал» в Миассе и поздравили заводчан с 80-летием предприятия.

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Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев подвел итоги визита в Челябинскую область. По словам Якушева, регион продолжает работу на повышение социально-экономических показателей. «Челябинская область — традиционно промышленная, с огромным потенциалом. За девять месяцев у региона неплохие показатели, несмотря на сложную ситуацию, связанную с коронавирусом. Продолжим работу, чтобы социально-экономические показатели региона шли только вверх», — заявил полпред. Якушев отметил, что полпредство находится в постоянном взаимодействии с регионом. Губернатор Алексей Текслер рассказал о реализации приоритетных проектов для региона. Все проекты обеспечены финансированием, планы и графики уже готовы. «Среди проектов есть как промышленные, так и социальные. Это строительство гидрометаллургического завода в Верхнем Уфалее и завода по переработке удобрений в Карабаше, создание парка социальной направленности в Магнитогорске и „спортивного города“ в Челябинске. Также готовится масштабное обновление общественного транспорта», — сообщил Якушев. Якушев посетил область вместе с вице-премьером РФ Юрием Борисовым. Делегация и губернатор также посетили автозавод «Урал» в Миассе и поздравили заводчан с 80-летием предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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