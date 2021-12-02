Челябинский губернатор рассказал полпреду о новых проектах

03 декабря 2021 в 17:16 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев (справа) отметил, что в регионе неплохие показатели (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев подвел итоги визита в Челябинскую область. По словам Якушева, регион продолжает работу на повышение социально-экономических показателей. «Челябинская область — традиционно промышленная, с огромным потенциалом. За девять месяцев у региона неплохие показатели, несмотря на сложную ситуацию, связанную с коронавирусом. Продолжим работу, чтобы социально-экономические показатели региона шли только вверх», — заявил полпред. Якушев отметил, что полпредство находится в постоянном взаимодействии с регионом. Губернатор Алексей Текслер рассказал о реализации приоритетных проектов для региона. Все проекты обеспечены финансированием, планы и графики уже готовы. «Среди проектов есть как промышленные, так и социальные. Это строительство гидрометаллургического завода в Верхнем Уфалее и завода по переработке удобрений в Карабаше, создание парка социальной направленности в Магнитогорске и „спортивного города“ в Челябинске. Также готовится масштабное обновление общественного транспорта», — сообщил Якушев. Якушев посетил область вместе с вице-премьером РФ Юрием Борисовым. Делегация и губернатор также посетили автозавод «Урал» в Миассе и поздравили заводчан с 80-летием предприятия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев подвел итоги визита в Челябинскую область. По словам Якушева, регион продолжает работу на повышение социально-экономических показателей. «Челябинская область — традиционно промышленная, с огромным потенциалом. За девять месяцев у региона неплохие показатели, несмотря на сложную ситуацию, связанную с коронавирусом. Продолжим работу, чтобы социально-экономические показатели региона шли только вверх», — заявил полпред. Якушев отметил, что полпредство находится в постоянном взаимодействии с регионом. Губернатор Алексей Текслер рассказал о реализации приоритетных проектов для региона. Все проекты обеспечены финансированием, планы и графики уже готовы. «Среди проектов есть как промышленные, так и социальные. Это строительство гидрометаллургического завода в Верхнем Уфалее и завода по переработке удобрений в Карабаше, создание парка социальной направленности в Магнитогорске и „спортивного города“ в Челябинске. Также готовится масштабное обновление общественного транспорта», — сообщил Якушев. Якушев посетил область вместе с вице-премьером РФ Юрием Борисовым. Делегация и губернатор также посетили автозавод «Урал» в Миассе и поздравили заводчан с 80-летием предприятия.