Юрий Борисов оценил потенциал Челябинской области (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинскую область 3 декабря посетил вице-премьер РФ, куратор УрФО от федерального правительства Юрий Борисов. В ходе визита Борисов побывал на автозаводе «УРАЛ» в Миассе и провел с губернатором Алексеем Текслером отраслевое совещание. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, на совещании обсудили социально-экономическое развитие региона и освоение Арктики.

«В повестке важные вопросы создания в УрФО кластера по производству ключевых компонентов строительно-дорожной техники. Мы обсудили вопросы освоения арктической зоны России за счет новых транспортных решений. Подумали, как сможем увеличить кадровый потенциал региона», — заявил Борисов.

Куратор УрФО отметил, что областные власти лучше других регионов вышли из кризисной ситуации, связанной с пандемией. А полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что промпредприятия округа сохранили лидирующие позиции в стране и продолжают наращивать экспортные поставки.

Посещение автозавода «Урал» приурочили к 80-летию предприятия. Делегация ознакомилась с работой главного конвейера предприятия, посетила выставку автомобильной техники и поздравила заводчан с юбилеем. Глава региона Текслер заявил о решении увеличить финансирование проектов промышленности в 2,5 раза.

О предстоящем визите Борисова в Челябинскую область стало известно накануне, 2 декабря. В этот же день в Челябинск приехал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Юрий Борисов похвалил региональные власти за антикризисные меры в период пандемии Фото: Пресс-служба губернатора

Автозавод «Урал» примет участие в арктических проектах Фото: Пресс-служба губернатора