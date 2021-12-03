Захарова поставила на место Блинкена, обвинившего РФ в агрессии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который обвинил Россию в агрессивных действиях. В своем Telegram-канале, Захарова напомнила о «шалостях» США, от которых пострадали множество людей.
Представитель МИД посоветовала США поискать нарушающих международное право агрессоров, «стоя перед зеркалом». Она отметила, что Америка и НАТО спровоцировали множество кризисов, в том числе в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии, а также пытались свергнуть власти с применением элементов гибридной войны» на Кубе, в Белоруссии, Венесуэле и Никарагуа.
«Сотни спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки — натовская рутина. Это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий. Крупными мазками, так сказать. Как результат, миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру», — написала Захарова.
Ранее Блинкин заявил, что Путин и Байден проведут переговоры в самое ближайшее время. Глава Госдепартамента предположил, что в ходе беседы Байден заявит о намерениях США «не в качестве угрозы, а просто факта» решительно противодействовать агрессивным действиям России. Вашингтон, по его словам, не допустит, чтобы одно государство силой меняло границы другого, в том числе Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который обвинил Россию в агрессивных действиях. В своем Telegram-канале, Захарова напомнила о «шалостях» США, от которых пострадали множество людей. Представитель МИД посоветовала США поискать нарушающих международное право агрессоров, «стоя перед зеркалом». Она отметила, что Америка и НАТО спровоцировали множество кризисов, в том числе в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии, а также пытались свергнуть власти с применением элементов гибридной войны» на Кубе, в Белоруссии, Венесуэле и Никарагуа. «Сотни спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки — натовская рутина. Это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий. Крупными мазками, так сказать. Как результат, миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру», — написала Захарова. Ранее Блинкин заявил, что Путин и Байден проведут переговоры в самое ближайшее время. Глава Госдепартамента предположил, что в ходе беседы Байден заявит о намерениях США «не в качестве угрозы, а просто факта» решительно противодействовать агрессивным действиям России. Вашингтон, по его словам, не допустит, чтобы одно государство силой меняло границы другого, в том числе Украины.