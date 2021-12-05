05 декабря 2021
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03 декабря 2021

Челябинцы просят тюремного заключения для убийцы котенка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com., колючая проволока, зона, колония, тюрьма
Авторы петиции требуют также привлечь к уголовной ответственности и мать девочки Фото:

В Челябинске жители требуют уголовного наказания для 13-летней школьницы, которая ранее убила котенка. Горожане создали соответствующую петицию, и распространяют ее по социальным сетям.

«Требуем наказать по статье 245 уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными — прим URA.RU)», — написано в петиции. Жители добавили в петицию требование о привлечении к уголовной ответственности матери школьницы. Автор петиции считают, что мать воспитывала дочь ненадлежащим образом.

Ранее гнев жителей города вызвал факт насильственной смерти котенка. Полиция нашла виновника, ей оказалась 13-летняя школьница. Она была помещена в центр временного содержания несовершеннолетних.

Жители опубликовали петицию о привлечении у уголовной ответственности 13-летнюю живодерку

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В Челябинске жители требуют уголовного наказания для 13-летней школьницы, которая ранее убила котенка. Горожане создали соответствующую петицию, и распространяют ее по социальным сетям. «Требуем наказать по статье 245 уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными — прим URA.RU)», — написано в петиции. Жители добавили в петицию требование о привлечении к уголовной ответственности матери школьницы. Автор петиции считают, что мать воспитывала дочь ненадлежащим образом. Ранее гнев жителей города вызвал факт насильственной смерти котенка. Полиция нашла виновника, ей оказалась 13-летняя школьница. Она была помещена в центр временного содержания несовершеннолетних.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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