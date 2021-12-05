Авторы петиции требуют также привлечь к уголовной ответственности и мать девочки Фото: depositphotos.com

В Челябинске жители требуют уголовного наказания для 13-летней школьницы, которая ранее убила котенка. Горожане создали соответствующую петицию, и распространяют ее по социальным сетям.

«Требуем наказать по статье 245 уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными — прим URA.RU)», — написано в петиции. Жители добавили в петицию требование о привлечении к уголовной ответственности матери школьницы. Автор петиции считают, что мать воспитывала дочь ненадлежащим образом.

Ранее гнев жителей города вызвал факт насильственной смерти котенка. Полиция нашла виновника, ей оказалась 13-летняя школьница. Она была помещена в центр временного содержания несовершеннолетних.

Жители опубликовали петицию о привлечении у уголовной ответственности 13-летнюю живодерку Скрин: сайт change.org