Учитель после переезда в Челябинск три месяца ждала пенсию

Почти три месяца женщине не приходили отчисления из ПФР Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Учительница, которая этим летом переехала в Челябинск из Башкирии, перестала получать пенсию. Выплатное дело женщины нашлось спустя почти три месяца. Все это время педагог не получала денег.

«С большим трудом дозвонились в Пенсионный фонд Курчатовского района. Несколько раз звонили. Операторы отвечали, что скоро дело перешлют в электронном виде в Челябинск и мне начнут перечислять пенсию», — рассказала женщина изданию 74.ру.

Учительница добавила, что ей предлагали самой прийти к начальнику ПФР. Однако из-за работы женщина не смогла это сделать.

В челябинском отделении ПФР журналистам сообщили, что местные специалисты неоднократно направляли запросы по выплатному делу в ПФР по прежнему месту жительства учительницы — в Республику Башкортостан. 1 декабря оно в электронном виде поступило в ПФР Челябинской области, и его поставили на учет.

В пресс-службе фонда добавили, что специалисты Пенсионного фонда связались с женщиной, принесли ей извинения за задержку и сообщили о переводе средств на ее счет. Учительница получила пенсионную выплату за все три месяца ожидания.