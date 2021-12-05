05 декабря 2021
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03 декабря 2021

Учитель после переезда в Челябинск три месяца ждала пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, кошелек, мелочь, дотация, монеты, пенсия, деньги
Почти три месяца женщине не приходили отчисления из ПФР Фото:

Учительница, которая этим летом переехала в Челябинск из Башкирии, перестала получать пенсию. Выплатное дело женщины нашлось спустя почти три месяца. Все это время педагог не получала денег.

«С большим трудом дозвонились в Пенсионный фонд Курчатовского района. Несколько раз звонили. Операторы отвечали, что скоро дело перешлют в электронном виде в Челябинск и мне начнут перечислять пенсию», — рассказала женщина изданию 74.ру.

Учительница добавила, что ей предлагали самой прийти к начальнику ПФР. Однако из-за работы женщина не смогла это сделать.

В челябинском отделении ПФР журналистам сообщили, что местные специалисты неоднократно направляли запросы по выплатному делу в ПФР по прежнему месту жительства учительницы — в Республику Башкортостан. 1 декабря оно в электронном виде поступило в ПФР Челябинской области, и его поставили на учет.

В пресс-службе фонда добавили, что специалисты Пенсионного фонда связались с женщиной, принесли ей извинения за задержку и сообщили о переводе средств на ее счет. Учительница получила пенсионную выплату за все три месяца ожидания.

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Учительница, которая этим летом переехала в Челябинск из Башкирии, перестала получать пенсию. Выплатное дело женщины нашлось спустя почти три месяца. Все это время педагог не получала денег. «С большим трудом дозвонились в Пенсионный фонд Курчатовского района. Несколько раз звонили. Операторы отвечали, что скоро дело перешлют в электронном виде в Челябинск и мне начнут перечислять пенсию», — рассказала женщина изданию 74.ру. Учительница добавила, что ей предлагали самой прийти к начальнику ПФР. Однако из-за работы женщина не смогла это сделать. В челябинском отделении ПФР журналистам сообщили, что местные специалисты неоднократно направляли запросы по выплатному делу в ПФР по прежнему месту жительства учительницы — в Республику Башкортостан. 1 декабря оно в электронном виде поступило в ПФР Челябинской области, и его поставили на учет. В пресс-службе фонда добавили, что специалисты Пенсионного фонда связались с женщиной, принесли ей извинения за задержку и сообщили о переводе средств на ее счет. Учительница получила пенсионную выплату за все три месяца ожидания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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