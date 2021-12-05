05 декабря 2021
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03 декабря 2021

Пермячка продает сказочный дом рядом с мужским монастырем. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом находится на территории соснового леса Фото:

В Перми выставили на продажу сказочный дом в черте города, около Богоявленского мужского монастыря. За необычный дом в сосновом бору и духовное соседство продавец просит 75 млн рублей.

«Сказочный кирпичный дом в стиле шале находится в сосновом бору около Богоявленского мужского монастыря. Площадь четырехэтажного дома — 400 квадратных метров. Площадь земельного участка в лесном массиве составляет 20 соток. До центра Перми ехать 10 минут», — говорится в объявлении на сайте Avito.

Дом также имеет беседки, барбекю и зимний сад. Есть терраса с видом на реку Каму и монастырь. На первом этаже дома — бассейн и сауна. При отделке дома использовались натуральный камень и дуб.

Продавец называет свой дом сказочным
Фото:
Объявление о продаже дома
Фото:

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В Перми выставили на продажу сказочный дом в черте города, около Богоявленского мужского монастыря. За необычный дом в сосновом бору и духовное соседство продавец просит 75 млн рублей. «Сказочный кирпичный дом в стиле шале находится в сосновом бору около Богоявленского мужского монастыря. Площадь четырехэтажного дома — 400 квадратных метров. Площадь земельного участка в лесном массиве составляет 20 соток. До центра Перми ехать 10 минут», — говорится в объявлении на сайте Avito. Дом также имеет беседки, барбекю и зимний сад. Есть терраса с видом на реку Каму и монастырь. На первом этаже дома — бассейн и сауна. При отделке дома использовались натуральный камень и дуб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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