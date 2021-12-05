Дом находится на территории соснового лесаФото: сайт Avito
В Перми выставили на продажу сказочный дом в черте города, около Богоявленского мужского монастыря. За необычный дом в сосновом бору и духовное соседство продавец просит 75 млн рублей.
«Сказочный кирпичный дом в стиле шале находится в сосновом бору около Богоявленского мужского монастыря. Площадь четырехэтажного дома — 400 квадратных метров. Площадь земельного участка в лесном массиве составляет 20 соток. До центра Перми ехать 10 минут», — говорится в объявлении на сайте Avito.
Дом также имеет беседки, барбекю и зимний сад. Есть терраса с видом на реку Каму и монастырь. На первом этаже дома — бассейн и сауна. При отделке дома использовались натуральный камень и дуб.
В Перми выставили на продажу сказочный дом в черте города, около Богоявленского мужского монастыря. За необычный дом в сосновом бору и духовное соседство продавец просит 75 млн рублей. «Сказочный кирпичный дом в стиле шале находится в сосновом бору около Богоявленского мужского монастыря. Площадь четырехэтажного дома — 400 квадратных метров. Площадь земельного участка в лесном массиве составляет 20 соток. До центра Перми ехать 10 минут», — говорится в объявлении на сайте Avito. Дом также имеет беседки, барбекю и зимний сад. Есть терраса с видом на реку Каму и монастырь. На первом этаже дома — бассейн и сауна. При отделке дома использовались натуральный камень и дуб.