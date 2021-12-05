Дом находится на территории соснового леса Фото: сайт Avito

В Перми выставили на продажу сказочный дом в черте города, около Богоявленского мужского монастыря. За необычный дом в сосновом бору и духовное соседство продавец просит 75 млн рублей.

«Сказочный кирпичный дом в стиле шале находится в сосновом бору около Богоявленского мужского монастыря. Площадь четырехэтажного дома — 400 квадратных метров. Площадь земельного участка в лесном массиве составляет 20 соток. До центра Перми ехать 10 минут», — говорится в объявлении на сайте Avito.

Дом также имеет беседки, барбекю и зимний сад. Есть терраса с видом на реку Каму и монастырь. На первом этаже дома — бассейн и сауна. При отделке дома использовались натуральный камень и дуб.

Продавец называет свой дом сказочным Фото: сайт Avito

Объявление о продаже дома Фото: скрин с сайта Avito