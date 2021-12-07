Неврологи перечислили опасные последствия приема обезболивающих

07 декабря 2021 в 18:06 Размер текста - 17 +

Обезболивающие таблетки могут провоцировать боль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов грозит возникновением заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта и других опасных последствий. Об этом URA.RU рассказала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко. «Можно получить заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, например, язвенную болезнь. Есть даже такое понятие аспириновая язва. Можно получить лекарственный гепатит, угнетение кроветворной системы. Самая распространенное — это изменение чувствительности рецепторов к обезболивающим препаратам. Когда сам по себе препарат обезболивающий провоцирует возникновение боли. Бывает Абузусная головная боль (развивается из-за чрезмерного приема лекарственных средств — прим. ред.). Ее очень тяжело лечить. Это длительный процесс с антидепрессантами, длительными госпитализациями. Абузус можно поучить от любых нестероидных противовоспалительных препаратов», — сказала Алла Струценко. Врач-невролог Павел Хорошев добавил, что боль — важнейший индикатор того, что в организме что-то происходит не так. «Например, организм отравлен. Человек просыпается с головной болью — это свидетельство интоксикации организма. Если примет таблетку, то он про проблему забудет, а вещество продолжит циркулировать в крови, постепенно обезвреживаясь печенью. При этом все органы, особенно печень будут отравлены», — отметил специалист. Собеседники агентства призвали не заниматься самолечением. «Нельзя самостоятельно принимать ни одной таблетки. Нужно с помощью врача установить причины боли и лечи ее», — заключил Хорошев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов грозит возникновением заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта и других опасных последствий. Об этом URA.RU рассказала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко. «Можно получить заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, например, язвенную болезнь. Есть даже такое понятие аспириновая язва. Можно получить лекарственный гепатит, угнетение кроветворной системы. Самая распространенное — это изменение чувствительности рецепторов к обезболивающим препаратам. Когда сам по себе препарат обезболивающий провоцирует возникновение боли. Бывает Абузусная головная боль (развивается из-за чрезмерного приема лекарственных средств — прим. ред.). Ее очень тяжело лечить. Это длительный процесс с антидепрессантами, длительными госпитализациями. Абузус можно поучить от любых нестероидных противовоспалительных препаратов», — сказала Алла Струценко. Врач-невролог Павел Хорошев добавил, что боль — важнейший индикатор того, что в организме что-то происходит не так. «Например, организм отравлен. Человек просыпается с головной болью — это свидетельство интоксикации организма. Если примет таблетку, то он про проблему забудет, а вещество продолжит циркулировать в крови, постепенно обезвреживаясь печенью. При этом все органы, особенно печень будут отравлены», — отметил специалист. Собеседники агентства призвали не заниматься самолечением. «Нельзя самостоятельно принимать ни одной таблетки. Нужно с помощью врача установить причины боли и лечи ее», — заключил Хорошев.