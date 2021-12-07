Неврологи перечислили опасные последствия приема обезболивающих

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Обезболивающие таблетки могут провоцировать боль Фото:

Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов грозит возникновением заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта и других опасных последствий. Об этом URA.RU рассказала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко.

«Можно получить заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, например, язвенную болезнь. Есть даже такое понятие аспириновая язва. Можно получить лекарственный гепатит, угнетение кроветворной системы. Самая распространенное — это изменение чувствительности рецепторов к обезболивающим препаратам. Когда сам по себе препарат обезболивающий провоцирует возникновение боли. Бывает Абузусная головная боль (развивается из-за чрезмерного приема лекарственных средств — прим. ред.). Ее очень тяжело лечить. Это длительный процесс с антидепрессантами, длительными госпитализациями. Абузус можно поучить от любых нестероидных противовоспалительных препаратов», — сказала Алла Струценко.

Врач-невролог Павел Хорошев добавил, что боль — важнейший индикатор того, что в организме что-то происходит не так. «Например, организм отравлен. Человек просыпается с головной болью — это свидетельство интоксикации организма. Если примет таблетку, то он про проблему забудет, а вещество продолжит циркулировать в крови, постепенно обезвреживаясь печенью. При этом все органы, особенно печень будут отравлены», — отметил специалист.

Собеседники агентства призвали не заниматься самолечением. «Нельзя самостоятельно принимать ни одной таблетки. Нужно с помощью врача установить причины боли и лечи ее», — заключил Хорошев.

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Бесконтрольный прием обезболивающих препаратов грозит возникновением заболеваний печени, желудочно-кишечного тракта и других опасных последствий. Об этом URA.RU рассказала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко. «Можно получить заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, например, язвенную болезнь. Есть даже такое понятие аспириновая язва. Можно получить лекарственный гепатит, угнетение кроветворной системы. Самая распространенное — это изменение чувствительности рецепторов к обезболивающим препаратам. Когда сам по себе препарат обезболивающий провоцирует возникновение боли. Бывает Абузусная головная боль (развивается из-за чрезмерного приема лекарственных средств — прим. ред.). Ее очень тяжело лечить. Это длительный процесс с антидепрессантами, длительными госпитализациями. Абузус можно поучить от любых нестероидных противовоспалительных препаратов», — сказала Алла Струценко. Врач-невролог Павел Хорошев добавил, что боль — важнейший индикатор того, что в организме что-то происходит не так. «Например, организм отравлен. Человек просыпается с головной болью — это свидетельство интоксикации организма. Если примет таблетку, то он про проблему забудет, а вещество продолжит циркулировать в крови, постепенно обезвреживаясь печенью. При этом все органы, особенно печень будут отравлены», — отметил специалист. Собеседники агентства призвали не заниматься самолечением. «Нельзя самостоятельно принимать ни одной таблетки. Нужно с помощью врача установить причины боли и лечи ее», — заключил Хорошев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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