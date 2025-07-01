Верховный суд назвал нюанс в делении квартиры после развода

ВС: квартира, купленная до брака, не делится между супругами после развода
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Квартира, приобретенная до брака, не подлежит разделу, поставил точку Верховный суд
Квартира, приобретенная до брака, не подлежит разделу, поставил точку Верховный суд Фото:

Квартира, приобретенная одним из супругов до заключения брака, не подлежит разделу при разводе, даже если часть платежей за нее осуществлялась уже после свадьбы. К такому выводу пришла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.

«Факт погашения в период брака личного долга одного из супругов по обязательству, возникшему из заключенного до брака договора участия в долевом строительстве, равно как и сам по себе факт регистрации права собственности на квартиру в период брака <...> не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью супругов», — постановил суд, передает РИА Новости.  

Верховный суд сделал свое заявление в ходе рассмотрения спора между жителями Ставрополя, которые были в браке 13 лет. Мужчина приобрел трехкомнатную квартиру по договору долевого участия до свадьбы, однако часть платежей внес уже в браке и оформил право собственности после регистрации отношений. Бывшая супруга настаивала на разделе квартиры как совместно нажитого имущества. Она утверждала, что некоторые платежи были совершены за счет совместных средств семьи, а также с использованием подаренных на свадьбу денег и помощи родственников обеих сторон. Суд по итогу встал на сторону мужчины. Ранее Верховный суд также не признал совместно нажитым имущество, купленное в гражданском браке, передает 360.ru.

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Квартира, приобретенная одним из супругов до заключения брака, не подлежит разделу при разводе, даже если часть платежей за нее осуществлялась уже после свадьбы. К такому выводу пришла судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. «Факт погашения в период брака личного долга одного из супругов по обязательству, возникшему из заключенного до брака договора участия в долевом строительстве, равно как и сам по себе факт регистрации права собственности на квартиру в период брака <...> не являются основанием для признания жилого помещения общей совместной собственностью супругов», — постановил суд, передает РИА Новости.   Верховный суд сделал свое заявление в ходе рассмотрения спора между жителями Ставрополя, которые были в браке 13 лет. Мужчина приобрел трехкомнатную квартиру по договору долевого участия до свадьбы, однако часть платежей внес уже в браке и оформил право собственности после регистрации отношений. Бывшая супруга настаивала на разделе квартиры как совместно нажитого имущества. Она утверждала, что некоторые платежи были совершены за счет совместных средств семьи, а также с использованием подаренных на свадьбу денег и помощи родственников обеих сторон. Суд по итогу встал на сторону мужчины. Ранее Верховный суд также не признал совместно нажитым имущество, купленное в гражданском браке, передает 360.ru.
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